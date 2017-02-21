Омичи устроят "снежные приключения" для поддержки особенных детей

22 февраля в 15:00 в Омском психоневрологическом интернате и 2 марта в 10:30 в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей состоится акция "Снежные приключения". Мероприятие пройдёт в формате катаний с особенными детьми на тюбингах.

Акция "Снежные Приключения" призывает не оставаться равнодушными, проявить милосердие и внимание к детям, протянуть руку помощи ребёнку-инвалиду, - прокомментировали в министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

Организатором проекта стал Фонд специальных проектов "Обыкновенное Чудо". В мероприятии примут участие представители СМИ, предприниматели и общественные организации. Отметим, перед катаниями состоится торжественное вручение тюбингов в подарок и чаепитие со сладостями.