Омичей позвали на лыжную гонку в поддержку особенных детей

26 февраля в центре лыжного спорта на улице Берёзовая, 4, состоится благотворительная лыжная гонка "Спорт во благо". Состязание пройдёт в поддержку детей с синдромом Дауна. Организатором соревнований стала омская общественная организация "Планета друзей".

Принять участие в гонке смогут спортсмены и любители лыжного спорта, дети, в том числе и с инвалидностью. Личное первенство проводится по возрастным группам, а командное представит из себя эстафету 4 по 500 метров мультигонки. Организаторы отмечают, что состав команды должен быть не менее четырёх человек.

Победители и призёры личного и командного первенства во всех возрастных группах определятся по лучшему времени прохождения дистанции. Собранные средства пойдут на организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий для детей с синдромом Дауна, издание специальной литературы и проведение мероприятий для них, а также обучение специалистов, работающих с данными детьми.

Отметим, размер благотворительного пожертвования для участников старше 14 лет - 200 рублей, для школьников 7-14 лет - 100 рублей, а для детей младше 7 лет - бесплатно. Взносы для команд составляют 4 тыс. рублей.