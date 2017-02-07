Омичей позвали на лыжную гонку в поддержку особенных детей
Общество  •   7 февраля 2017, 12:38  •  печать

Омичей позвали на лыжную гонку в поддержку особенных детей

Автор: Вероника Делор

В конце февраля в Омске состоится благотворительная лыжная гонка "Спорт во благо".

26 февраля в центре лыжного спорта на улице Берёзовая, 4, состоится благотворительная лыжная гонка "Спорт во благо". Состязание пройдёт в поддержку детей с синдромом Дауна. Организатором соревнований стала омская общественная организация "Планета друзей".

Принять участие в гонке смогут спортсмены и любители лыжного спорта, дети, в том числе и с инвалидностью. Личное первенство проводится по возрастным группам, а командное представит из себя эстафету 4 по 500 метров мультигонки. Организаторы отмечают, что состав команды должен быть не менее четырёх человек.

Победители и призёры личного и командного первенства во всех возрастных группах определятся по лучшему времени прохождения дистанции. Собранные средства пойдут на организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий для детей с синдромом Дауна, издание специальной литературы и проведение мероприятий для них, а также обучение специалистов, работающих с данными детьми.

Отметим, размер благотворительного пожертвования для участников старше 14 лет - 200 рублей, для школьников 7-14 лет - 100 рублей, а для детей младше 7 лет - бесплатно. Взносы для команд составляют 4 тыс. рублей.

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r Теги  •  #благотворительность #лыжные гонки #Планета друзей #спорт

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