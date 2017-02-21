Чиновники Омской области поили детей опасной водой

Следователи омского СУ СК России возбудили в отношении неустановленных сотрудников администрации Тюкалинского района уголовное дело по статье "Халатность". Поводом для этого послужила ситуация с водоснабжением районных школ и детских садов. Как установили правоохранительные органы, чиновники не обеспечили условия, необходимые для подачи качественной питьевой воды в учреждения. В итоге в социально значимые объекты была подана техническая вода, которая не соответствовала требованиям и являлась вредной по химическому составу.
- В настоящее время следствием принимаются меры к изъятию необходимой документации в полном объёме, назначению соответствующих экспертных исследований, установлению потерпевших, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК России.
Также сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия с целью установить ответственных за произошедшее чиновников.
Чисто теоретически, техническая вода могла и не отличаться по составу от питьевой, но сам факт... Как можно было?