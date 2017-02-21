Михаил Казиник 1200х90
Чиновники Омской области поили детей опасной водой
Общество  •  21 февраля 2017, 14:26, последнее обновление 21 февраля 2017, 15:29  •  печать

Чиновники Омской области поили детей опасной водой

Автор: Артем Кримин

Из-за бездействия сотрудников администрации Тюкалинского района в детские сады и образовательные учреждения с 2014 по 2016 год подавали техническую воду.  

Следователи омского СУ СК России возбудили в отношении неустановленных сотрудников администрации Тюкалинского района уголовное дело по статье "Халатность". Поводом для этого послужила ситуация с водоснабжением районных школ и детских садов. Как установили правоохранительные органы, чиновники не обеспечили условия, необходимые для подачи качественной питьевой воды в учреждения. В итоге в социально значимые объекты была подана техническая вода, которая не соответствовала требованиям и являлась вредной по химическому составу.

- В настоящее время следствием принимаются меры к изъятию необходимой документации в полном объёме, назначению соответствующих экспертных исследований, установлению потерпевших, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК России.

Также сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия с целью установить ответственных за произошедшее чиновников.

Теги  •  #вода #детский сад #СУ СКР #Тюкалинский район #уголовное дело #школа

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Анна Федорова  •  21 февраля 2017, 14:34

Чисто теоретически, техническая вода могла и не отличаться по составу от питьевой, но сам факт... Как можно было?

Ответить
Последние новости
В борьбу за мусор могут включиться три омские компании  •  сегодня, 16:05  •   1
Омский школьник ранил одноклассника скальпелем  •  сегодня, 15:25
В элитном омском микрорайоне горит гараж с двумя машинами  •  сегодня, 14:43  •  
Эколог губернатора. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:59
В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей  •  сегодня, 12:28
Пьяный омич пытался сбежать от автоинспекторов в минувшие выходные  •  сегодня, 11:26  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон