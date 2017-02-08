В Нововаршавке объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия питьевой воды

На юге Омской области сельчане бьют тревогу. В посёлке из кранов течёт мутная жидкость, не хватает питьевой воды и зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции.

Несколько дней назад в Нововаршавке из строя вышла единственная в посёлке скважина, которая обеспечивала питьевой водой 7,5 тысячи человек. Рабочие запустили резервную скважину, но её мощности не хватает. Вода из колонок годится только для хозяйственных целей. Питьевую воду местные жители покупают по три рубля за литр. В ход идёт даже снег, который собирают вёдрами и топят в домах.

Школы и детские сады закрыты на карантин, по официальной версии, из-за гриппа. Однако местные жители говорят, что из-за острой ротавирусной инфекции: она обнаружена и у детей, и у взрослых, сообщает телеканал "Продвижение".

Администрация поселения на вопросы сельчан не отвечает. Известно, что специалисты, которые определят неисправности в основной скважине, приедут только в конце недели. Чтобы получить деньги на оплату их работы, в посёлке пришлось объявить чрезвычайное положение.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".