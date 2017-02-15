Нехваткой воды в Нововаршавке заинтересовалась прокуратура

Неделю назад телеканал "Продвижение" сообщил о том, что на территории Нововаршавки был введён режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки питьевой воды. Как оказалось, в посёлке вышла из строя единственная скважина, которая обеспечивала 7,5 тысячи человек. Резервную скважину рабочие, конечно, запустили, но её мощности всем не хватает. Муниципальное унитарное предприятие "Жилмастер" в данный момент осуществляет подвоз питьевой воды, но бесконечно это продолжаться не будет.

Прокуратура Нововаршавского района инициировала проверку по факту введения режима ЧС. Сотрудниками надзорных органов было установлено, что в начале февраля текущего года администрация района заключила контракт с ООО "Буровит" на выполнение работ по исследованию причин и устранению последствий обрушения скважины. Предполагается, что работы будут завершены к 24 февраля. Кроме того, в настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство источника питьевой воды.

При этом районным чиновникам пришлось отвечать за то, что не смогли оперативно отреагировать не произошедшее.

- В связи с непринятием оперативных мер по организации надлежащего водоснабжения населения в течение первых дней после выхода из строя скважины было внесено представление и. о. главы Нововаршавского городского поселения, а также директору МУП "Жилмастер", - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Один из документов в данный момент уже рассмотрен, меры по устранению нарушений приняты, а должностное лицо привлечено к ответственности. В прокуратуре уверяют, что вопрос обеспечения жителей водой был поставлен на контроль.