Мусорный коллапс в Омске временно отложен

Региональные власти отложили мусорный коллапс, намеченный на предстоящий понедельник. Вместо закрывающегося Надеждинского полигона отходы временно будут свозить на закрытые Кировскую и Ленинскую свалку, которые заработают в режиме накопления. Участники рынка мусороперевозок подобный шаг считают тупиковым и заявляют о том, что отходы здесь складировать дорого, причём не только в денежном эквиваленте.

Вчера стало известно о том, что Надеждинский полигон "ЖКХ "Сервис" будет закрыт в понедельник. Руководство управляющей компании в лице Владимира Кобы подобное решение назвало мерой вынужденной и сослалось на решение суда. У компании попросту нет лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. В итоге город оказался поставленным перед фактом, ведь этот полигон был единственным, принимающим мусор.

Владимир Коба ситуацию комментировать отказался, заявив о том, что всё, что можно сказать по этому поводу, сказано на сайте "ЖКХ "Сервис".

- Уведомление о прекращении деятельности Надеждинского полигона мы получили вчера, - говорит директор ООО "Регион 55" Сергей Мирошкин. - Большую часть своих партнёров мы уведомили: мусор на следующей неделе мы вообще вывозить не будем. Конечно, многие из них оказались в шоке. Но и нам, перевозчикам, никто не сообщал о том, куда девать собранные отходы после понедельника. У меня, кроме как с ЖКХ "Сервис", договоров больше ни с кем не заключено.

- Для города ситуация критичная, - продолжает руководитель ООО "УК "Центр-жилсервис" Оксана Севастюк. - Непросто было и когда все свалки в Омске работали, ведь помимо обычных бытовых отходов мы вывозим и крупногабаритный мусор. Нам удавалось и большее количество рейсов делать. Но тогда, безусловно, было всё по-другому, и кроме местных властей в настоящий момент решить проблему некому.

Впрочем, региональные власти проблемы с закрытием единственного полигона не видят и нашли выход из сложившейся ситуации. Отходы будут временно складировать на закрытых полигонах в Кировском и Ленинском округах, операторами которых выступали ООО "Омская клининговая компания "Норма плюс" и ООО "Экотехнологии". Учитывая, что соучредитель "Нормы плюс" Виталий Путинцев избежал уголовного дела за работу без лицензии (в подобной ситуации мог оказаться и Владимир Коба), вывоз отходов на Ленинскую свалку - мера более чем сомнительная.

Игроки рынка уже говорят о том, что тарифы на этих полигонах дороже, кроме того, договоров с ним не заключено. А сегодня ведь пятница.

- Омск оказался в заложниках. Конечно, властям больше ничего не останется, кроме как временно захоранивать отходы на Кировском и Ленинском полигонах. Хотя, с точки зрения экологии, это тупиковый путь, - считает эколог Сергей Костарев. - Помните, с чем столкнулись те, кто данные свалки эксплуатировал? По закону весь мусор, который там копился 50-60 лет, должен быть вывезен. Трудновыполнимая задача. А если сейчас сюда начнут свозить новые отходы, ничего хорошего не получится.

Эксперты отмечают, у региона было почти два года, чтобы решить мусорную проблему. За это время мог уже заработать мусороперерабатывающий завод. Однако до сих пор нет ни одного инвестсоглашения или соглашения по государственно-частному партнёрству, предусматривающих создание такого проекта. Нет надежды и на то, что Надеждинский полигон получит лицензию. Разве лишь на складирование.

Две временные свалки отходы миллионного города могут принимать от силы несколько месяцев. Но, как пояснили ИА "Омск Здесь" в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в регионе ведётся работа по созданию полигона в Таврическом районе. На него и расчёт, но на это уйдёт почти год.