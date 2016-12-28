Среднестатистический омич в сутки у себя дома накапливает один килограмм мусора
Общество  •  28 декабря 2016, 13:04, последнее обновление 28 декабря 2016, 13:40  •  печать

Среднестатистический омич в сутки у себя дома накапливает один килограмм мусора

Автор: Виктория Стрельникова

Омские чиновники озадачились проблемой измерения твёрдых коммунальных отходов. Это необходимо для грядущих изменений в законодательстве в сфере ТКО. Выяснилось, что среднестатистический омич в сутки накапливает килограмм мусора. Это почти на 20 % ниже, чем в Свердловской области и вдвое меньше, чем в Тюмени.

С января 2016 года в районах области и городе велась работа по проведению замеров накопления твёрдых коммунальных отходов омичами. Нормативы региону необходимо было выработать для грядущих изменений в законодательстве в сфере ТКО. Правда, запуск нового законодательного механизма регулирования этой сферы перенесён на два года, так как не все регионы успели подготовиться. Тем не менее, деятельность в этом направлении не останавливаются.

В РЭК Омской области прошло заседание рабочей группы по определению нормативов ТКО, на котором озвучены итоги замеров по четырём сезонным периодам и выбрана единица измерения нормативов. Замеры проводились по жилью и 30 категориям объектов культурно-бытовой сферы, торговли, общественного назначения.

Выяснилось, что в Омске в благоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домах масса отходов в сутки на человека по всем четырём сезонам составила 0,836 кг, объём - 0,006 куб. м или шесть литров. По неблагоустроенным многоквартирным и индивидуальным жилым домам мусора получилось больше: по массе - 1,986 кг в сутки на человека, по объёму - 0,008 куб. м. Для сравнения, в Свердловской области итоги замеров по жилью на 20 % выше, чем в нашем регионе, а Тюменской области они в два раза превосходят результат омичей.

Первый в Омске мусороперерабатывающий завод может появиться на окраине Амурского посёлка

r Теги  •  #многоквартирные дома #мусор #Омск #свалка
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Комментарии

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Анна Орлова  •  28 декабря 2016, 14:20

Может, 1 кг и меньше, чем где-нибудь в Тюмени, но все равно это очень много. Серьёзно пора озаботиться переработкой и пускать весь хлам на благое дело.

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