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Омские власти возьмутся за строительство жилого дома на "Московке-2"
Общество  •  21 февраля 2017, 11:05  •  печать

Омские власти возьмутся за строительство жилого дома на "Московке-2"

Автор: Виктория Стрельникова

Региональное управление контрактной системы ищет подрядчика на достройку жилого дома по улице Мишкина в микрорайоне "Московка-2". Сумма госконтракта составляет более 63 млн руб.

Объявлен аукцион на строительство первой очереди жилого дома № 8 квартала "Б" в микрорайоне "Московка-2". Подрядчика ищет Главное управление контрактной системы Омской области, а заказчиком выступает областное Агентство жилищного строительства. Напомним, именно этот дом стал камнем преткновения между областной прокуратурой и правительством. Надзорное ведомство по факту волокиты при внесении изменений в проектную документацию объекта вносило представление застройщику - АЖС об устранении нарушений. К слову, АЖС начало процесс ликвидации, который длится почти год. Прокуратура просила правительство не ликвидировать застройщика до завершения строительства дома.

Сумма госконтракта составляет более 63 млн руб. Согласно конкурсным документам, застройщику предстоит возвести монолитно-кирпичный 10-этажный (включая технический этаж) жилой дом, общая площадь здания 8,3 тыс. кв. м. Площадь квартир - от 14 до 44 кв. м. Оно входит в состав жилого комплекса "Московка-2" "квартал Б", включающего в себя три жилых дома, образующих между собой единую площадку застройки, поделённую на три очереди с общим внутренним двором.

Теги  •  #АИЖК #жилой дом #микрорайон Московка-2 #областное правительство

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