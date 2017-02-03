Омские чиновники пообещали сдать проблемный дом на улице Мишина к лету
Общество  •   2 февраля 2017, 15:04, последнее обновление 2 февраля 2017, 23:12  •  печать

Омские чиновники пообещали сдать проблемный дом на улице Мишина к лету

Автор: Антон Маликов

Сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции в Доме журналиста директор ликвидируемого Агентства жилищного строительства Омской области Геннадий Рабанин рассказал, когда будет сдан проблемный дом № 8 на улице Мишкина. 

Возведение дома, застройщиком которого выступает правительственная структура, изначально планировалось завершить к декабрю 2014 года, но сроки переносились уже много раз. Саму структуру, которая вела строительство, даже решили ликвидировать. Правда, прокуратура вмешалась в дело и запретила чиновникам начинать процедуру ликвидации до тех пор, пока проблемный объект не будет сдан. Сейчас сотрудники облправительства обещают, что летом текущего года омичи смогут заселиться в приобретённые в нём квартиры.

-  Дом находится на завершающей стадии строительства, - рассказал директор ликвидируемого Агентства жилищного строительства Омской области Геннадий Рабанин. - Застройщиком выступает Агентство жилищного строительства Омской области. Действительно, были проблемы - с качеством выполненных работ и со сроками. На сегодняшний день подрядчик находится на стадии банкротства, строительство полностью приостановлено с сентября 2015 года. Сегодня вся проектная документация полностью готова, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, сейчас мы через главное управление контрактной системы размещаем аукцион. Мы обязаны выдерживать сроки, которые необходимы для его проведения. Я думаю, что в июле 2017 года строительная готовность дома для ввода в эксплуатацию будет обеспечена.

Добавим, что на данный момент в Омске насчитывается 22 проблемных дома. Чиновники обещают, что пять из них будут сданы в текущем году. Что будет с остальными домами, пока никто сказать не берётся. 

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r Теги  •  #Агентство жилищного строительства #долевое строительство #дольщики

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