В Авиагородке и Береговом построят мини-стадионы

Спортивные объекты должны появиться в этом году.

Междворовые стадионы построят в Советском и Кировском округах. Они будут оснащены многофункциональной спортивно-игровой площадкой, гимнастическим городком, уличным тренажёрным комплексом, детским игровым городком для занятий физической культурой, спортом и семейного досуга. Первый такой объект появился в прошлом году рядом с домом по улице Взлётная, 3а.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ежегодно в Омске планируется строить несколько междворовых стадионов.