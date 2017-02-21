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В Авиагородке и Береговом построят мини-стадионы
Общество  •  21 февраля 2017, 10:48  •  печать

В Авиагородке и Береговом построят мини-стадионы

Автор: Екатерина Криль

Спортивные объекты должны появиться в этом году.

Междворовые стадионы построят в Советском и Кировском округах. Они будут оснащены многофункциональной спортивно-игровой площадкой, гимнастическим городком, уличным тренажёрным комплексом, детским игровым городком для занятий физической культурой, спортом и семейного досуга. Первый такой объект появился в прошлом году рядом с домом по улице Взлётная, 3а.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ежегодно в Омске планируется строить несколько междворовых стадионов.

Теги  •  #Кировский округ #Советский округ #стадион #строительство

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