Михаил Казиник 1200х90
Виталина Бацарашкина стала чемпионкой России в стрельбе на 10 метров
Спорт  •  20 февраля 2017, 10:23  •  печать

Виталина Бацарашкина стала чемпионкой России в стрельбе на 10 метров

Автор: Вероника Делор

Омичка стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета.

Вчера, 19 февраля, в Ижевске завершился Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль.

Омичка показала лучший результат - 389 очков из 400 возможных. Второе место досталось Любови Яскевич из Липецкой области, а третье - Светлане Медведевой из Санкт-Петербурга.

Кроме того, две награды на соревнованиях выиграла ещё одна омская спортсменка, победительница и призёрка чемпионатов мира и Европы Юлия Эйдензон. Она выиграла бронзу в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки, а также серебро в стрельбе по движущейся со смешанными скоростями мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки.

Кроме того, призёр Олимпиады в Афинах Дмитрий Лыкин получил серебряную медаль в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки.

Теги  •  #бронзовая медаль #Виталина Бацарашкина #золотая медаль #серебряная медаль #соревнования #стрельба #чемпионат России

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске за сутки двое детей пострадали в ДТП  •  сегодня, 11:47
Коммунальщики ликвидируют последствия ночного снегопада в Омске  •  сегодня, 11:15
В Омске КамАЗы вываливают мусор рядом с жилым домом  •  сегодня, 11:05
Многодетные семьи получают земельные участки для строительства без газа, воды и дорог  •  сегодня, 10:53
Омский судья отправил в колонию афганца и его переводчика  •  сегодня, 10:29  •   1
В Омск пришло потепление, близкое к температурному рекорду  •  сегодня, 10:17  •   2
Еще новости
Дача 200х400
Вавилон