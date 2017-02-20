Виталина Бацарашкина стала чемпионкой России в стрельбе на 10 метров

Вчера, 19 февраля, в Ижевске завершился Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль.

Омичка показала лучший результат - 389 очков из 400 возможных. Второе место досталось Любови Яскевич из Липецкой области, а третье - Светлане Медведевой из Санкт-Петербурга.

Кроме того, две награды на соревнованиях выиграла ещё одна омская спортсменка, победительница и призёрка чемпионатов мира и Европы Юлия Эйдензон. Она выиграла бронзу в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки, а также серебро в стрельбе по движущейся со смешанными скоростями мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки.

Кроме того, призёр Олимпиады в Афинах Дмитрий Лыкин получил серебряную медаль в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров из пневматической винтовки.