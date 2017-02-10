В Омске вышел в рейс второй трамвай, подаренный Собяниным

Омичи продолжают "донашивать" за москвичами общественный транспорт. Накануне, 9 февраля, новую жизнь обрёл второй списанный правительством столицы трамвай, который мэр Омска выпросил в подарок у Сергея Собянина. В мэрии отмечают, что московские трамваи на омских маршрутах "чувствуют себя комфортно", а на их адаптацию не потребовалось капитальных вложений.

- Проводился частичный ремонт кузова и восстановление лакокрасочного покрытия, - цитирует пресс-служба мэрии Омска директора муниципального предприятия "Электрический транспорт" Сергея Ткалуна. - На эти работы потрачено 23 тысячи рублей. Наружные плафоны, осветители внутри салона и другие детали внутренней экипировки у трамвая "родные".

Омичи уже сегодня могут увидеть в городе этот бело-голубой трамвай с бортовым номером 72. Он курсирует по маршруту № 4.

Напомним, первый московский трамвай вышел в рейс в Омске 22 января. Оставшиеся три единицы электротранспорта планируется поставить на рельсы до конца марта.