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В Омске вышел в рейс второй трамвай, подаренный Собяниным
Общество  •  10 февраля 2017, 15:06, последнее обновление 10 февраля 2017, 15:48  •  печать

В Омске вышел в рейс второй трамвай, подаренный Собяниным

Автор: Артем Кримин

Второй из пяти подаренных правительством Москвы трамваев начал возить омичей. 

Омичи продолжают "донашивать" за москвичами общественный транспорт. Накануне, 9 февраля, новую жизнь обрёл второй списанный правительством столицы трамвай, который мэр Омска выпросил в подарок у Сергея Собянина. В мэрии отмечают, что московские трамваи на омских маршрутах "чувствуют себя комфортно", а на их адаптацию не потребовалось капитальных вложений.

- Проводился частичный ремонт кузова и восстановление лакокрасочного покрытия, - цитирует пресс-служба мэрии Омска директора муниципального предприятия "Электрический транспорт" Сергея Ткалуна. - На эти работы потрачено 23 тысячи рублей. Наружные плафоны, осветители внутри салона и другие детали внутренней экипировки у трамвая "родные".

Омичи уже сегодня могут увидеть в городе этот бело-голубой трамвай с бортовым номером 72. Он курсирует по маршруту № 4.

Напомним, первый московский трамвай вышел в рейс в Омске 22 января. Оставшиеся три единицы электротранспорта планируется поставить на рельсы до конца марта. 

r Теги  •  #Москва #МП Электрический транспорт #трамвай

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Комментарии

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Юлия Скиба  •  10 февраля 2017, 16:09

Интересно, а в Омске трамваи пользуются популярностью у пассажиров? У нас в Красноярске они все-все пустые ходят по городу.

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