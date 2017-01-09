Первому рождённому в 2017 году омичу подарили деньги

Первая омичка, родившаяся в 2017 году, появилась на свет практически под бой курантов и залпы салютов.

Первый ребёнок нового года родился в Клиническом родильном доме № 6 у Людмилы Шалашниковой. Роды принимали буквально в первые минуты 2017 года. Девочку назвали Анастасией. В семье она первенец.

Спустя несколько дней маму поздравили сотрудники роддома и чиновники городской администрации.

Без подарков на день рождения не ходят. Поэтому мы дарим сертификаты. Сумма достаточно серьёзная, чтобы мама смогла приобрести всё необходимое на первое время для ребёнка, - рассказала телеканалу "Продвижение" заместитель мэра Омска Ирина Касьянова.

Всего в новогоднюю ночь в Омске родились 28 малышей.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".