Первому рождённому в 2017 году омичу подарили деньги

Первый ребёнок нового года родился в Клиническом родильном доме № 6 у Людмилы Шалашниковой. Роды принимали буквально в первые минуты 2017 года. Девочку назвали Анастасией. В семье она первенец.
Спустя несколько дней маму поздравили сотрудники роддома и чиновники городской администрации.
Без подарков на день рождения не ходят. Поэтому мы дарим сертификаты. Сумма достаточно серьёзная, чтобы мама смогла приобрести всё необходимое на первое время для ребёнка, - рассказала телеканалу "Продвижение" заместитель мэра Омска Ирина Касьянова.
Всего в новогоднюю ночь в Омске родились 28 малышей.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
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