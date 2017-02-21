Вор из Волгограда обокрал две аптеки в Омске на 250 тысяч

Житель города Волгограда совершил несколько краж из аптек Омска. Как рассказали в УМВД, мужчина заходил в аптеки и, выбрав момент, пробирался к кассовому аппарату, после чего крал оттуда все денежные средства. В Омске вор побывал в двух аптеках, из которых ему удалось вынести выручку в размере 63 тысячи рублей и 195 тысяч рублей.

"Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, обнаружили запечатленный момент кражи. Неизвестный мужчина, воспользовавшись моментом, когда фармацевт обслуживала покупателя, прошел в служебное помещение – между кассовой стойкой и витриной – и похитил из сейфа деньги", - рассказали в УМВД по Омкой области.

Во время расследования полиции удалось выяснить, что подобные кражи происходили еще в нескольких городах. В настоящий момент мужчина находится в омском отделении полиции. Он признался в совершении шести подобных преступлений.