14-летняя школьница украла из квартиры подруги золотые украшения и алкоголь на 100 тысяч рублей
Происшествия  •  30 января 2017, 14:40, последнее обновление 30 января 2017, 15:31  •  печать

14-летняя школьница украла из квартиры подруги золотые украшения и алкоголь на 100 тысяч рублей

Автор: Вероника Делор

Юная омичка обокрала квартиру подруги, когда та уехала с родителями в другой город.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о пропаже золотых украшений, денег в размере 9 тыс. рублей и бутылки дорогостоящего алкоголя. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Омичка рассказала, что кража произошла в то время, когда она с семьёй ездила в другой город. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемой является 14-летняя школьница: она рассказала полицейским, что учится в одной школе с дочерью потерпевшей, которая как-то забыла ключи от дома у неё в гостях.

Школьница знала, что семьи какое-то время не будет дома, поэтому она проникла внутрь и похитила имущество. Часть украшений сдала в ломбард за 15 тыс. рублей, а оставшееся золото, деньги и полбутылки алкоголя вернули владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время проводится дальнейшая проверка. С девочкой и её родителями проведены профилактические беседы.

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r Теги  •  #квартирная кража #уголовное дело #школьница

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