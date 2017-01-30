14-летняя школьница украла из квартиры подруги золотые украшения и алкоголь на 100 тысяч рублей

Юная омичка обокрала квартиру подруги, когда та уехала с родителями в другой город.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о пропаже золотых украшений, денег в размере 9 тыс. рублей и бутылки дорогостоящего алкоголя. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Омичка рассказала, что кража произошла в то время, когда она с семьёй ездила в другой город. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемой является 14-летняя школьница: она рассказала полицейским, что учится в одной школе с дочерью потерпевшей, которая как-то забыла ключи от дома у неё в гостях.

Школьница знала, что семьи какое-то время не будет дома, поэтому она проникла внутрь и похитила имущество. Часть украшений сдала в ломбард за 15 тыс. рублей, а оставшееся золото, деньги и полбутылки алкоголя вернули владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время проводится дальнейшая проверка. С девочкой и её родителями проведены профилактические беседы.