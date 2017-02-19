Омич украл колёса у пенсионера и спрятал их в снегу

В Омске рецидивист украл из гаража колеса и продал их за 5 тыс. рублей.

В полицию обратился 61-летний житель Октябрьского округа с заявлением, что у него из гаража похитили 4 колеса. Общая сумма ущерба составила 17,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили уличные рынки, и нашли свидетелей. Те рассказали, что видели мужчину, который предлагал украденные колёса. Выяснилось, что вором стал 20-летний парень, ранее судимый за кражи автоимущества.

Оперативники задержали подозреваемого у него дома. Там же был изъят гвоздодёр, с помощью которого омичу удалось сломать замок на гараже. Как оказалось, мужчина сначала спрятал похищенные колёса в сугроб, а затем отвез на рынок и продал за 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы. Отметим, в настоящее время полицейские ведут работы по возвращению похищенных колёс владельцу.