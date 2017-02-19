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Омич украл колёса у пенсионера и спрятал их в снегу
Происшествия  •  19 февраля 2017, 16:15, последнее обновление 19 февраля 2017, 16:17  •  печать

Омич украл колёса у пенсионера и спрятал их в снегу

Автор: Вероника Делор

В Омске рецидивист украл из гаража колеса и продал их за 5 тыс. рублей.

В полицию обратился 61-летний житель Октябрьского округа с заявлением, что у него из гаража похитили 4 колеса. Общая сумма ущерба составила 17,5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили уличные рынки, и нашли свидетелей. Те рассказали, что видели мужчину, который предлагал украденные колёса. Выяснилось, что вором стал 20-летний парень, ранее судимый за кражи автоимущества.

Оперативники задержали подозреваемого у него дома. Там же был изъят гвоздодёр, с помощью которого омичу удалось сломать замок на гараже. Как оказалось, мужчина сначала спрятал похищенные колёса в сугроб, а затем отвез на рынок и продал за 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы. Отметим, в настоящее время полицейские ведут работы по возвращению похищенных колёс владельцу.

Теги  •  #гараж #кража #пенсионер #рецидивист #уголовное дело

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Комментарии

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Алиса Милова  •  19 февраля 2017, 17:09

Украл, выпил - в тюрьму. Романтика... Парню всего 20 лет, а уже не первая судимость будет. Нет бы работать пойти, да жизнь наладить, так нет же - украсть и сесть на пять лет за какие-то 5 тысяч надо.

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Юрий Александрович  •  19 февраля 2017, 16:29

Необычный способ сохранения, прямо как медведь в сугробе, запрятал колесики, молодцы наши сотрудники полиции, быстро раскрыли безобразие

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