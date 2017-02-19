Омич украл колёса у пенсионера и спрятал их в снегу

В полицию обратился 61-летний житель Октябрьского округа с заявлением, что у него из гаража похитили 4 колеса. Общая сумма ущерба составила 17,5 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска проверили уличные рынки, и нашли свидетелей. Те рассказали, что видели мужчину, который предлагал украденные колёса. Выяснилось, что вором стал 20-летний парень, ранее судимый за кражи автоимущества.
Оперативники задержали подозреваемого у него дома. Там же был изъят гвоздодёр, с помощью которого омичу удалось сломать замок на гараже. Как оказалось, мужчина сначала спрятал похищенные колёса в сугроб, а затем отвез на рынок и продал за 5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы. Отметим, в настоящее время полицейские ведут работы по возвращению похищенных колёс владельцу.
Украл, выпил - в тюрьму. Романтика... Парню всего 20 лет, а уже не первая судимость будет. Нет бы работать пойти, да жизнь наладить, так нет же - украсть и сесть на пять лет за какие-то 5 тысяч надо.
Необычный способ сохранения, прямо как медведь в сугробе, запрятал колесики, молодцы наши сотрудники полиции, быстро раскрыли безобразие