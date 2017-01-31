Омская область начинает тратить первый миллиард на дороги
Общество  •  31 января 2017, 10:15, последнее обновление 31 января 2017, 11:13  •  печать

Омская область начинает тратить первый миллиард на дороги

Автор: Виктория Стрельникова

Главное управление контрактной системы Омской области объявило первые в этом году дорожные аукционы. Они предусматривают выполнение комплекса работ по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения. Общая сумма семи контрактов превышает 1,5 млрд руб.

Наш регион в ближайшее время начнёт тратить федеральный миллиард, направленный на содержание дорог. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения пройдут во всех районах области. По крайней мере, это следует из конкурсной документации, которую на портале Госзакупок разместило Главное управление контрактной системы Омской области. Общая сумма контрактов превышает 1,5 млрд руб. В областном Минстрое подтвердили, что федеральные деньги по программе "Безопасные и качественные дороги" пришли в регион. Более 20 % к федеральному миллиарду на условиях софинансирования добавит область.

Кроме того, объявлен аукцион на оказание комплексных услуг по обслуживанию участка от станции "Рабочая" до станции "Туполевская" в Октябрьском округе.

Объёмы выполнения госзаказа в каждом аукционе индивидуальны и включают в себя различные виды работ. К примеру, ямочный ремонт, уборка снега с дорог или покос травы в летний период. Кроме того, заделка трещин и швов, укрепление обочин, очистка дорожного покрытия, знаков и сигнальных столбиков от пыли и грязи и так далее. Действовать контракт будет до конца года.

Проведение аукционов намечено на 20 февраля.

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r Теги  •  #аукцион #ремонт дорог #ямочный ремонт

Комментарии

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Алиса Шульга  •  31 января 2017, 11:51

Хочется верить в лучшее и надеюсь что качество дорог все таки измениться.

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Юрий Александрович  •  31 января 2017, 10:24

К маю уже будет видно как бюджетные средства начнут выполнять свои задачи после зимы, наконец то может уйдёт в прошлое ремонт по новой технологии когда асфальт в лужи кидают

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