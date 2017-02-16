Омские власти торопятся начать ремонт дорог

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли поправки в региональный бюджет на 2017 год. Связано это с тем, что областные власти торопятся начать в регионе ремонт дорог.

Сегодня депутаты областного парламента приняли поправки в бюджет-2017. В результате его доходная часть возросла на 1,714 млрд руб. За счёт федеральных дотаций - более чем на 2 млрд руб. и субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды - 355 млн руб. Вместе с тем снижены поступления акцизов на нефтепродукты на 722 млн. руб.

Изменения затронули и расходную часть, которая возрастёт более чем на 1 млрд руб. На 680 млн увеличатся ассигнования дорожного фонда, на 355 млн расходы на поддержку программ формирования современной городской среды. В итоге расходная часть составит 66,5 млрд руб., доходная - 65,9 млрд, дефицит сократится на 679 млн. руб.

Это первые поправки в новом году, и касаются они дорожного фонда, - представляя законопроект отметил министр финансов Вадим Чеченко. - Нам необходимо их принять, чтобы своевременно объявить дорожные аукционы и своевременно начать ремонтные работы.

Депутаты проголосовали за поправки сразу в двух чтениях.

Спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский обратился к присутствующему на заседании депутату Государственной думы Сергею Попову, поинтересовавшись, сохранится ли в таком объёме федеральное финансирование в следующие годы: "Вы там всё-таки ближе к финансам, стоит ли нам ожидать от федерации финансирование в таком же объёме?". "Все параметры не только сохранятся, - пообещал Попов. - Министр финансов Омской области скромничает. Будет возможность получить дополнительное финансирование за счёт получения бюджетных кредитов, таким образом сократив число кредитов коммерческих".