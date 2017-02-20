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Население Омской области уменьшилось на 6 тыс. человек
Общество  •  20 февраля 2017, 08:30, последнее обновление 20 февраля 2017, 09:38  •  печать

Население Омской области уменьшилось на 6 тыс. человек

Автор: Василий Епанчинцев

В регионе зафиксирован небывалый отток населения.

В 2016 году население Омской области сократилось на шесть тыс. человек, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на федеральную службу статистики. Это в три раза больше, чем в 2015 году. Такой отток населения зафиксирован впервые за последние шесть лет.

Основными причинами отъезда омичи называют отсутствие работы, низкий уровень заработной платы, неблагоприятный климат и тяжёлую экологическую обстановку.

Теги  •  #население #статистика

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Комментарии

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Svetlana Morozova  •  20 февраля 2017, 10:07

действительно, че это они?,... з/п то в Омске 50 тыс средняя...только на бумаге, а на деле для мужика 15 если получает, то уже хорошо, а если еще и регулярно, то ваще красавец!

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