Население Омской области уменьшилось на 6 тыс. человек

В 2016 году население Омской области сократилось на шесть тыс. человек, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на федеральную службу статистики. Это в три раза больше, чем в 2015 году. Такой отток населения зафиксирован впервые за последние шесть лет.
Основными причинами отъезда омичи называют отсутствие работы, низкий уровень заработной платы, неблагоприятный климат и тяжёлую экологическую обстановку.
действительно, че это они?,... з/п то в Омске 50 тыс средняя...только на бумаге, а на деле для мужика 15 если получает, то уже хорошо, а если еще и регулярно, то ваще красавец!