Население Омской области уменьшилось на 6 тыс. человек

В 2016 году население Омской области сократилось на шесть тыс. человек, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на федеральную службу статистики. Это в три раза больше, чем в 2015 году. Такой отток населения зафиксирован впервые за последние шесть лет.

Основными причинами отъезда омичи называют отсутствие работы, низкий уровень заработной платы, неблагоприятный климат и тяжёлую экологическую обстановку.