Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске?

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- Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске, и почему чиновники не видят ничего плохого в том, чтобы прервать лечение смертельно больных людей?

- Расселили и забыли. В Омске десятки домов, которые должны снести, продолжают стоять без охраны.

- Двенадцать двух определяют. В Омске одобрили новую схему, по которой будут выбирать мэра города.