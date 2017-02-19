Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске, и почему чиновники не видят ничего плохого в том, чтобы прервать лечение смертельно больных людей?
- Расселили и забыли. В Омске десятки домов, которые должны снести, продолжают стоять без охраны.
- Двенадцать двух определяют. В Омске одобрили новую схему, по которой будут выбирать мэра города.
Так секрет что ли - что люди сами о себе должны заботится, почему никто не борется за права диабетиков, больных грибком ног и т.д., поймите правильно - чудовищна ситуация, но надо о всех думать без исключений.
Ситуация с протоколом избрания - вообще дикость.
Да интерес наверное пропал так как на этом нельзя заработать, вот и не занимаются этим.
Да совершенно согласна, интерес быстро угас. Нужно с этим что-то делать, конечно.
Видео закупки лекарств стали прозрачными, вот и интереса нет никакого к таким работам по оформлению и приобретению