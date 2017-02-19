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Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске?
Общество  •  19 февраля 2017, 10:03, последнее обновление 19 февраля 2017, 10:40  •  печать

Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Бич нашего времени. Сколько осталось препаратов для ВИЧ-инфицированных в Омске, и почему чиновники не видят ничего плохого в том, чтобы прервать лечение смертельно больных людей?

- Расселили и забыли. В Омске десятки домов, которые должны снести, продолжают стоять без охраны. 

- Двенадцать двух определяют. В Омске одобрили новую схему, по которой будут выбирать мэра города.

Теги  •  #видео

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Комментарии

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Александр Божежар  •  19 февраля 2017, 15:34

Так секрет что ли - что люди сами о себе должны заботится, почему никто не борется за права диабетиков, больных грибком ног и т.д., поймите правильно - чудовищна ситуация, но надо о всех думать без исключений.
Ситуация с протоколом избрания - вообще дикость.

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Наталья Нестерова  •  19 февраля 2017, 13:33

Да интерес наверное пропал так как на этом нельзя заработать, вот и не занимаются этим.

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Катя Маркина  •  19 февраля 2017, 12:32

Да совершенно согласна, интерес быстро угас. Нужно с этим что-то делать, конечно.

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Лариса Савельева  •  19 февраля 2017, 11:36

Видео закупки лекарств стали прозрачными, вот и интереса нет никакого к таким работам по оформлению и приобретению

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