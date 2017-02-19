Михаил Казиник 1200х90
Омичи выйдут на трёхдневную рабочую неделю
Общество  •  19 февраля 2017, 12:40, последнее обновление 19 февраля 2017, 12:48  •  печать

Омичи выйдут на трёхдневную рабочую неделю

Автор: Екатерина Криль

Завтра, 20 февраля, начинаются самые непродолжительные будни в этом году.

На грядущей неделе омичи будут работать всего три дня. По случаю Дня защитника Отечества россияне отдохнут четыре дня - с 23 по 26 февраля. Пятница стала выходным днём благодаря тому, что его перенесли с 1 января. Кроме того, 22 февраля - сокращённый день, работодатели могут отпустить сотрудников на час раньше.

Добавим, что следующая неделя - Масленичная. Проводы зимы в этом году совпали с длинными февральскими выходными. Отметить Масленицу можно будет в городских парках в воскресенье.

Теги  •  #День защитника Отечества #Масленица #перенос выходных

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Егор Батрудин  •  19 февраля 2017, 16:04

У нас частное предприятие, сколько наработал, столько и получишь, отдыхать некогда.

Ответить
Злата Маркова  •  19 февраля 2017, 15:45

Здорово, что остался денек с Нового Года! Теперь лишний день отдыха и никаких переносов.

Ответить
Игорь Х  •  19 февраля 2017, 14:12

Сомневаюсь, что длительное "ничегонеделание" пойдет на пользу экономике страны...

Ответить
Виктор Вайз  •  19 февраля 2017, 14:52

Еще как пойдут - отдохнувший человек может сделать гораздо больше за меньшее время, чем уставший за большее время! Логично же?)))

Ответить
Юлия Скиба  •  19 февраля 2017, 13:07

Да это же целые зимние каникулы для взрослых получаются. Ура, всех с Масленицей!

Ответить
Последние новости
В Омске школьница погибла во время пожара в центре города  •  сегодня, 17:35
Омич украл колёса у пенсионера и спрятал их в снегу  •  сегодня, 16:15  •   2
Экс-капитан "Авангарда" продолжит карьеру в "Торонто"  •  сегодня, 10:26  •   2
Стал известен соперник "Авангарда" в первом раунде плей-офф  •  вчера, 22:24  •   2
"Авангард" завершил "регулярку" победой над "Барысом"  •  вчера, 19:41  •   1  •  
Ришат Мутогаров и Оксана Усатова стали победителями "Лыжни России" в Омске  •  вчера, 15:58  •  
Еще новости
Дача 200х400
Вавилон