Омичи выйдут на трёхдневную рабочую неделю

На грядущей неделе омичи будут работать всего три дня. По случаю Дня защитника Отечества россияне отдохнут четыре дня - с 23 по 26 февраля. Пятница стала выходным днём благодаря тому, что его перенесли с 1 января. Кроме того, 22 февраля - сокращённый день, работодатели могут отпустить сотрудников на час раньше.
Добавим, что следующая неделя - Масленичная. Проводы зимы в этом году совпали с длинными февральскими выходными. Отметить Масленицу можно будет в городских парках в воскресенье.
У нас частное предприятие, сколько наработал, столько и получишь, отдыхать некогда.
Здорово, что остался денек с Нового Года! Теперь лишний день отдыха и никаких переносов.
Сомневаюсь, что длительное "ничегонеделание" пойдет на пользу экономике страны...
Еще как пойдут - отдохнувший человек может сделать гораздо больше за меньшее время, чем уставший за большее время! Логично же?)))
Да это же целые зимние каникулы для взрослых получаются. Ура, всех с Масленицей!