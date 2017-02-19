Омичи выйдут на трёхдневную рабочую неделю

На грядущей неделе омичи будут работать всего три дня. По случаю Дня защитника Отечества россияне отдохнут четыре дня - с 23 по 26 февраля. Пятница стала выходным днём благодаря тому, что его перенесли с 1 января. Кроме того, 22 февраля - сокращённый день, работодатели могут отпустить сотрудников на час раньше.

Добавим, что следующая неделя - Масленичная. Проводы зимы в этом году совпали с длинными февральскими выходными. Отметить Масленицу можно будет в городских парках в воскресенье.