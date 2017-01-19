Губернатор хочет обезопасить омичей от сосулек и наледи

На вчерашнем заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров дал поручение до начала оттепели и образования сосулек проверить ход уборки снега с крыш. При необходимости в опасных местах будут установлены ограждения.

Этим вопросом уже сегодня нужно заниматься, а не когда солнце начнёт пригревать и будет образовываться наледь, сосульки или сходить снежные массы. Сегодня, а не по факту ЧП, нужно предпринимать исчерпывающие меры и жёстко контролировать ситуацию, - сказал Назаров.

В первую очередь поручение касается руководителей органов местного самоуправления. Контролировать их работу будет ГУ МЧС России по Омской области, о чём главе региона будут докладывать в еженедельном режиме.