Губернатор хочет обезопасить омичей от сосулек и наледи
Политика  •  19 января 2017, 08:24, последнее обновление 19 января 2017, 09:44  •  печать

Губернатор хочет обезопасить омичей от сосулек и наледи

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров дал поручение проконтролировать уборку снега с крыш до оттепели.

На вчерашнем заседании правительства Омской области губернатор Виктор Назаров дал поручение до начала оттепели и образования сосулек проверить ход уборки снега с крыш. При необходимости в опасных местах будут установлены ограждения.

Этим вопросом уже сегодня нужно заниматься, а не когда солнце начнёт пригревать и будет образовываться наледь, сосульки или сходить снежные массы. Сегодня, а не по факту ЧП, нужно предпринимать исчерпывающие меры и жёстко контролировать ситуацию, - сказал Назаров.

В первую очередь поручение касается руководителей органов местного самоуправления. Контролировать их работу будет ГУ МЧС России по Омской области, о чём главе региона будут докладывать в еженедельном режиме.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #оттепель #сосульки

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