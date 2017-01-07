Якобы пострадавший от сосульки Кронвалл выйдет на матч с "Авангардом"
Спорт  •   7 января 2017, 16:30, последнее обновление 7 января 2017, 16:36  •  печать

Якобы пострадавший от сосульки Кронвалл выйдет на матч с "Авангардом"

Автор: Екатерина Криль

Капитан ярославского "Локомотива" попал в заявку на сегодняшний матч несмотря на слухи о его необычной травме.

Сегодня днём омские СМИ сообщили, что во время прогулки игроков "Локомотива" по центру Омска на одного из них упала сосулька с крыши дома. Якобы пострадал капитан ярославской команды Стаффан Кронвалл, стоявший на пороге здания по улице Лермонтова.

Сначала эту информацию опровергли в пресс-службе ХК "Авангард", сообщив журналистам, что это всего лишь слухи. Позже появился список игроков, которые выйдут на лёд в сегодняшнем матче. Кронвалл оказался в первом звене.

Добавим, что матч между ХК "Авангард" и ХК "Локомотив" начнётся в 17:00.

r Теги  •  #ХК Авангард #ХК Локомотив #хоккей
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