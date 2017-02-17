Омские прокуроры проверят, почему в городе пахнет газом

После появления в средствах массовой информации сообщений о возможных вредных выбросах в атмосферу сотрудники омской прокуратуры организовали проверку.

Сегодня, 17 февраля, в социальных сетях омичи пожаловались на жуткий запах в городе. Жители Советского и Кировского округов сообщали о том, что на улице и в подъездах сильно пахнет газом, хотя информации об утечке или выбросах не поступало. Об этой ситуации на своих страницах рассказали омские СМИ, и в итоге Омская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить, соблюдают ли предприятия законодательство об охране атмосферного воздуха.

- В ходе проверки с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора по Омской области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области взяты пробы воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ на территории Центрального, Советского и Кировского округов, - сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Взятые образцы уже доставлены в лабораторию. Специалисты, которые работают с ними, установят, имеются ли в воздухе превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.