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Открытый томограф для больных клаустрофобией появился в Омске
Общество  •  17 февраля 2017, 17:36, последнее обновление 17 февраля 2017, 17:48  •  печать

Открытый томограф для больных клаустрофобией появился в Омске

Автор: Вероника Делор

В Омском диагностическом центре установили первый в регионе магнитно-резонансный томограф открытого типа.

В клиническом диагностическом центре Омска появилось уникальное оборудование: запущен в работу первый российский открытый магнитно-резонансный томограф, который позволяет получать изображения суставов, мягких тканей и костей рук и ног. Основным преимуществом аппарата стало высокое качество получаемого изображения, благодаря чему можно увидеть самые мелкие суставы кисти и стопы, которые не видно во время других исследований. Также благодаря открытой конструкции томограф подходит людям, страдающим клаустрофобией, а также детям, которые могут не разлучаться с матерями на время диагностики.

Наша задача - обеспечивать качественную и высокоточную диагностику, поэтому приобретение узкоспециализированного магнитно-резонансного томографа очень актуально и принесёт большую пользу в диагностике и лечении пациентов, - прокомментировала врач диагностического центра Наталья Орлова.

С появлением новой техники пациентам оказывается полный комплекс диагностики и лечения по профилю "ревматология", а два других универсальных томографа освободят ресурсы для проведения других видов исследований. В Центре отметили, что в планах - приобретение ультразвуковых сканеров и высокопроизводительных анализаторов для лаборатории.

Теги  •  #диагностика заболеваний #медицина #томограф

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