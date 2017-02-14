Омский вуз начал выпускать импланты из титана

ОмГТУ планирует поставить на поток производство титановых имплантов собственной разработки для травматологии и ортопедии. Производственная мощность позволит выпускать до 10-15 тысяч вживляемых протезов ежегодно для Омской области и близлежащих регионов Сибири.

- Сплавы из титана очень прочные, поэтому способны выдерживать большую нагрузку, к тому же для человеческого организма они совершенно безопасные. Импланты из титана широко используются в медицине, в частности хирургии, травматологии, ортопедии, стоматологии, - сообщили в пресс-службе ОмГТУ.

Предприятие по производству имплантов создано на базе кафедры металлорежущих станков и инструментов. В вузе считают, что теперь клиникам не придётся тратить время на ожидание заказанных за рубежом имплантов. Кроме того, омские протезы будут стоить значительно дешевле.