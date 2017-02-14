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Омский вуз начал выпускать импланты из титана
Экономика  •  14 февраля 2017, 17:55, последнее обновление 14 февраля 2017, 17:57  •  печать

Омский вуз начал выпускать импланты из титана

Автор: Артем Кримин

В Омском государственном техническом университете создали предприятие по производству вживляемых протезов собственной разработки.

ОмГТУ планирует поставить на поток производство титановых имплантов собственной разработки для травматологии и ортопедии. Производственная мощность позволит выпускать до 10-15 тысяч вживляемых протезов ежегодно для Омской области и близлежащих регионов Сибири.

- Сплавы из титана очень прочные, поэтому способны выдерживать большую нагрузку, к тому же для человеческого организма они совершенно безопасные. Импланты из титана широко используются в медицине, в частности хирургии, травматологии, ортопедии, стоматологии, - сообщили в пресс-службе ОмГТУ.

Предприятие по производству имплантов создано на базе кафедры металлорежущих станков и инструментов. В вузе считают, что теперь клиникам не придётся тратить время на ожидание заказанных за рубежом имплантов. Кроме того, омские протезы будут стоить значительно дешевле.

r Теги  •  #зубные протезы #имплант #медицина #ОмГТУ

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