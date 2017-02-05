Правда или вымысел? 10 мифов о раке

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями - памятная дата, которая отмечается ежегодно 4 февраля. Цель этого дня - повышение осведомлённости населения о раке, способах его выявления и методах лечения онкологических заболеваний. Низкая информационная грамотность населения по вопросам онкологии провоцирует появление и распространение многочисленных заблуждений. Интернет наполнен непроверенной информацией, и она довольно часто используется мошенниками для обмана доверчивых людей. Мы собрали самые распространённые мифы о раке и обратились к эксперту - главному врачу БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" Дмитрию Вьюшкову.

Миф № 1 "Рак может передаваться от человека к человеку"

- Дмитрий Михайлович, могут ли раковые заболевания передаваться от человека к человеку?

- Мы можем на 100 % утверждать, что это полный миф, хотя в теориях возникновения рака есть инфекционная теория, согласно которой рак провоцирует определённый вирус. Например, основная причина рака шейки матки - это вирус папилломы человека (ВПЧ). Но передачи самой опухоли от человека к человеку нигде не было зарегистрировано. Другое дело, что мы должны говорить о генетической предрасположенности: если семья живёт вместе, то они могут быть подвержены одной и той же болезни в связи с генетическим дефектом. Например, есть такое заболевание, которое называется первично следственный неполипозный рак толстой кишки. В этом случае заболевает почти каждый первый в последующем поколении в связи с дефектом гена. Но это достаточно большая редкость.

Миф № 2 "Рак неизлечим и всегда смертелен"

- Распространено мнение, что рак неизлечим и исход у него всегда один - смертельный.

- Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. И да, и нет. Но даже если воспринимать рак как смертельное заболевание, то можно по-разному относиться к этому. Сегодня смертность снижается, но по крупицам. Когда-то наступит предел снижения. Средняя продолжительность жизни увеличивается, начинают лечить сердечно-сосудистую патологию. И человека, который мог бы умереть от инфаркта, спасают и он проживает ещё 10-20 лет и доживает до опухоли. Это один момент. А второй момент, если он даже заболел в трудоспособном возрасте, то использование современных препаратов и комплексное лечение позволяет жить ему долго. Когда-то эта опухоль начнёт прогрессировать. Но насколько имеет значение: погибнет человек в течение первого года или через 20 лет? Разница огромна. Этим и оправдываются гигантские вложения, которые государство делает в медицину, в частности в онкологию.

Миф № 3 "За рубежом рак лечат более эффективно, чем в России"

- Есть такой миф, что за рубежом лечение рака более эффективно. Люди через интернет собирают деньги на лечение и операции в Германии, Израиле и едут туда. Как обстоят дела в российской медицине? Есть и обратное мнение, что при 3-й и 4-й стадии нет большой разницы, лечиться в России или за рубежом, потому что смертность практически одинакова.

- На самом деле вид организации онкологической помощи в странах Западной Европы отличается от российского. Но это не значит, что за рубежом лечение проводится лучше. Система онкологических диспансеров, которая сегодня существует в России, - это хорошее наследие советского периода. В Западной Европе все онкологические пациенты хирургический этап лечения проходят в общей хирургической клинике. Тогда нужно предъявлять особые требования к тем хирургам, которые выполняют эти операции и особые требования к тем организаторам, которые должны обеспечить преемственность между хирургической клиникой и онкологической клиникой, которая занимается лучевым лечением или химиотерапией. Когда нужно отправить пациента туда? Кого вообще не нужно туда направлять. Это отличие. А сказать, что там результаты будут лучше, абсолютно нельзя. 3-я и 4-я стадии действительно лечатся плохо, и результат во всех странах примерно одинаковый. Если говорить о методах и эффективности лечения, то отличий почти нет. Есть отличия в сервисных услугах: на сколько важно для лечения наличие в палате кондиционера и спутникового телевидения? У нас тоже есть хорошие палаты, но для всех пациентов мы не можем обеспечить одноместную палату и индивидуальный уход. Но нельзя забывать, что все наши пациенты, которые едут в Европу, Израиль оставляют там огромные деньги. Сейчас, к сожалению, ряд посредников пользуется этим: они приглашают пациентов из России, которые цепляются за последнюю соломинку и продают всё ради поездки на зарубежное лечение. А результат получается примерно такой же. Сейчас есть прецеденты, когда к нам возвращаются пациенты из клиник Израиля. Мы эти патологии и тут хорошо лечим. Есть заболевания, которые лечатся относительно недорогими препаратами, которые обеспечиваются у нас по программе госгарантии, и пациенту за них не надо ничего платить, а там это всё выходит очень дорого. Я ни в коем случае не хочу обидеть своих коллег из Германии, Израиля или США. Мы со многими из них сотрудничаем и обмениваемся опытом. Это профессионалы очень высокого уровня. Самое главное для пациента не попасться на удочку людей, которые пытаются на чужом горе заработать.

Миф № 4 "Мобильные телефоны провоцируют возникновение рака"

- Существует мнение, что электромагнитное излучение от бытовых приборов, в частности от мобильных телефонов, провоцирует возникновение онкологических заболеваний.

- Сейчас мы достоверно не можем сказать, насколько влияет сотовая связь и развитие технологий на количество выявленных опухолей. В последнее время отмечается увеличение заболеваемости в отношении опухолей головного мозга. Это, к счастью, увеличение не в разы. В Омской области и по России количество заболевших было всегда небольшим. Сейчас есть тренд к увеличению. И, конечно, многим хочется связать этот факт с огромным количеством телефонных разговоров. Хотя реальных доказательств этого влияния на данный момент не существует. В странах Северной Америки был ряд судебных дел, где пациенты, заболевшие опухолью головного мозга, выиграли суды, доказав связь использования телефона и появления болезни. Но США всегда отличались определёнными особенностями юриспруденции. Поэтому брать это утверждение на веру и говорить о его истине, наверное, нельзя. В отношении других злокачественных заболеваний такие исследования даже не ведутся.

Миф № 5 "Определённые продукты могут защитить от возникновения рака"

- Существует распространённый миф о том, что включение в рацион определённых витаминов, ягод, фруктов, зелёного чая помогает избежать рака. Есть ли такие продукты или витамины, употребляя которые можно, если не избежать, то снизить риск возникновения онкологического заболевания?

- Избежать - однозначно нет. Нет такого продукта, употребление которого полностью обезопасило бы человека. Снизить риск, конечно да. Как раз те продукты, которые вы перечислили, входят в понятие "здорового питания". Не следует употреблять огромное количества мяса. Нужно есть больше фруктов, здоровой клетчатки. Но не только питание, но и сам образ жизни должен измениться. Мы не должны лежать на диване перед телевизором, а должны двигаться. И в комплексе это приведёт к снижению заболеваемости не только онкологическими, но и другими недугами.

Миф № 6 "Исключение из рациона сахара может защитить от возникновения рака"

- Если продолжить тему питания, то есть такое мнение, что раковые клетки подпитываются сахаром, и исключение из рациона продуктов, содержащих сахар, может снизить риск возникновения рака.

- Такая теория есть, но подтверждения в жизни она не нашла. Другое дело, что использование большого количества сахара всегда приведёт к нарушению обмена веществ и создаст напряжение для организма. Повышается риск сахарного диабета, а это заболевание характеризуется не только повышенным содержанием сахара в крови, но и изменениями практически во всех органах, в том числе способными привести к злокачественному заболеванию.

Миф № 7 "Загорать в солярии безопаснее, чем под солнцем"

- Если говорить о раке кожи и о меланоме, многие думают, что загорать в солярии более безопасно, чем под солнцем. И это даже используется в рекламе услуг соляриев. И считается, что солнцезащитный крем может полностью защитить от возникновения меланомы, рака кожи.

- Меланома - это злокачественная опухоль, которая в 99 % процентах появляется на коже, но иногда может быть локализована и в других местах. В мире самая высокая заболеваемость меланомой наблюдается в Австралии в силу очень высокой инсоляции. Нет чётких данных, какой ультрафиолет оказывает более пагубное воздействие: искусственный в солярии или солнечный свет. Разницы большой нет. Солнцезащитные кремы действительно защищают кожу, снижают риск возникновения меланомы, но не могут защитить от её возникновения полностью.

Миф № 8 "Электронные сигареты безопаснее обычных и не вызывают рак"

- Сейчас очень широкое распространение получили электронные сигареты. И их производители заявляют о полной безопасности для курильщиков и о том, что риск возникновения рака при их использовании отсутствует, в отличие от обычных сигарет. Правда ли это?

- Антитабачное законодательство в России направлено против курения и приносит результаты. И у нас действительно количество курильщиков уменьшилось. Но вот пришла новая беда - электронные сигареты. И тут вопрос: что в этих устройствах находится? Насколько я знаю, там глицерин. А каким образом пары глицерина влияют на организм при длительном воздействии, мы узнаем лет через 10-15, когда столкнёмся с валом какой-нибудь патологии. На сегодняшний день таких исследований нет. Есть ещё один момент: эти устройства тут же стали популярны среди подростков и даже детей. А что они положат туда кроме глицерина и как это повлияет, никто не знает. Возможно, в дальнейшем от этих устройств будет ещё больший вред, чем от обычных сигарет. Если кто-то с помощью электронных сигарет бросает курить - ради бога, но ни в коем случае нельзя оставаться на этом пожизненно.

Миф № 9 "Бюстгальтеры провоцируют возникновение рака молочной железы"

- На интернет-форумах часто обсуждается следующее: влияет ли ношение бюстгальтер на возникновение рака молочной железы. Многие считают, что это бельё ухудшает кровообращение, накапливаются токсины и они в свою очередь могут привести к возникновению рака молочной железы.

- Таких данных нет. Причины возникновения рака молочной железы абсолютно другие. Бывает, что связывают с определённой травмой, но чаще всего эта связь вторична: опухоль уже была, а травма, стресс спровоцировали её более буйный рост.

Миф № 10 "Рак груди возникает только у женщин"

- Правда ли, что рак груди может возникнуть и у мужчины?

- Да, такие случаи бывают. Единственное, если анатомически правильно говорить, то у женщины - молочная железа, а у мужчины - грудная железа. И тут мы говорим о грудной железе. К счастью, это очень редко встречается. Иногда к этому может привести употребление молодыми людьми некоторых стероидных препаратов с целью набрать мышечную массу.

- В завершение нашей беседы расскажите, пожалуйста, как можно диагностировать рак, как понять, когда нужно обратиться к врачу? На какие проявления организма стоит обратить внимание?

- Здесь много рекомендаций можно давать, но главное знать, что первая стадия рака в большинстве случаев ничем не проявляется: эти опухоли не болят и не вызывают осложнений. Поэтому нужно уделять особое внимание тем программам обследования, которые сегодня проводятся. А их существует несколько вариантов. Например, программа диспансеризации. Она охватывает всю практическую патологию, которая может случиться с пациентом, поэтому уделить особое внимание онкопатологии бывает сложно. Поэтому у нас работают программы ранней диагностики и скрининга. Мы берём основные нозологические формы: рак лёгкого, рак молочной железы, рак толстой кишки, рак предстательной железы. Но в том случае если вы не попали в эту программу или если в ходе этих программ патологии не были выявлены, то при появлении любого симптома нужно обязательно обратиться к врачу. Особенно легко человек может сам у себя выявить опухоли наружных локализаций: опухоли кожи, опухоли молочной железы у женщин. Самообследование и выявление каких-то симптомов у себя - очень важно. Главное, чтобы человек заботился о своём здоровье. Для жителей России очень важно уничтожить страх "а вдруг у меня что-нибудь найдут? ". Это сильно укоренилось в сознании, и сейчас наконец-то наблюдаются позитивные сдвиги в этом вопросе. Но большая часть населения ещё думает: "Я не пойду. Вдруг у меня что-нибудь выявят. Это будет плохо. Вдруг мне понадобится лечение". А о том, что может случиться с ними через 5-10 лет люди, к сожалению, стараются не думать.

- Есть ли надежда на появление каких-то быстрых скрининг-тестов? Например, позволяющих выявить рак любой локализации по анализу крови. Или вот омичка Людмила Бельская сейчас будет проводить клинические испытания своей разработки Salitest, позволяющей диагностировать рак по анализу слюны. Есть ли надежда на появление таких методик?

- Думаю, что в ближайшее время мы не получим одного такого инструмента, который поможет нам всё диагностировать. Но то, что сегодня, в том числе и омские учёные, делают, и исследования слюны с Людмилой Бельской, которые проводятся в том числе на базе онкодиспансера, - это исследования, которые направлены на изучение генетического аппарата и выявление генетических мутаций, которые являются триггерами для развития опухолей. Когда мы будем полностью знать геном каждого человека и сможем проводить эти исследования, только тогда мы сможем прийти к вопросу реальной профилактики, и это будет прорыв. Всегда спрашивают, какое будет одно лекарство от рака и найдут ли его. Я считаю, что будущее онкологии за лекарственным лечением. И когда-нибудь наши дети, внуки перестанут оперировать опухоли и станут их лечить.