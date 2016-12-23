Основателя "Мостовика" Шишова наказали в омском СИЗО за стирку

В своей речи в ходе судебного заседания основатель НПО "Мостовик" Олег Шишов рассказал, что в сентябре на него было наложено взыскание в омском СИЗО-1, сообщает zamostovik.ru. Строителя наказали за ненадлежащую форму одежды, когда он стирал свой китель.

В Омском СИЗО-1, 12 сентября мне нужно было постирать вещи перед заседанием 16 сентября в Куйбышевском суде, - рассказал Шишов. - Во время той стирки я снял китель, что не являлось нарушением формы одежды в колонии, где я содержался до этого. Однако только на этом основании на меня в СИЗО-1 было наложено взыскание. Считаю это незаконным и буду обжаловать в суде.

На основании наложенного в СИЗО взыскания в ИК-8 Олегу Шишову отказали в поддержке ходатайства об условно-досрочном освобождении. В очередной раз основатель НПО "Мостовик" подтвердил своё намерение после освобождения вернуться в строительный бизнес: "Конечно, я планирую создать не такое большое предприятие, как НПО "Мостовик", но это дало бы работу многим тысячам омичей и оздоровило бюджет региона. Уверен, что для России точно будет полезней, если я вопреки тому незначительному нарушению формы одежды буду работать, используя свои редкие производственные знания на развитие и оживление реального сектора экономики".