Основателя "Мостовика" Шишова наказали в омском СИЗО за стирку
Общество  •  23 декабря 2016, 12:16  •  печать

Основателя "Мостовика" Шишова наказали в омском СИЗО за стирку

Автор: Василий Епанчинцев

Наложенное в сентябре в омском СИЗО взыскание не позволило Олегу Шишову выйти на свободу раньше времени.

В своей речи в ходе судебного заседания основатель НПО "Мостовик" Олег Шишов рассказал, что в сентябре на него было наложено взыскание в омском СИЗО-1, сообщает zamostovik.ru. Строителя наказали за ненадлежащую форму одежды, когда он стирал свой китель.

В Омском СИЗО-1, 12 сентября мне нужно было постирать вещи перед заседанием 16 сентября в Куйбышевском суде, - рассказал Шишов. - Во время той стирки я снял китель, что не являлось нарушением формы одежды в колонии, где я содержался до этого. Однако только на этом основании на меня в СИЗО-1 было наложено взыскание. Считаю это незаконным и буду обжаловать в суде.

На основании наложенного в СИЗО взыскания в ИК-8 Олегу Шишову отказали в поддержке ходатайства об условно-досрочном освобождении. В очередной раз основатель НПО "Мостовик" подтвердил своё намерение после освобождения вернуться в строительный бизнес: "Конечно, я планирую создать не такое большое предприятие, как НПО "Мостовик", но это дало бы работу многим тысячам омичей и оздоровило бюджет региона. Уверен, что для России точно будет полезней, если я вопреки тому незначительному нарушению формы одежды буду работать, используя свои редкие производственные знания на развитие и оживление реального сектора экономики".

Основателю "Мостовика" Шишову отказали в смягчении приговора

r Теги  •  #Мостовик #Олег Шишов

Комментарии

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Анютка Быкова  •  23 декабря 2016, 12:34

Это какой то бред! Знаю конечно что у военных свои законны, но почему нельзя его снимать? Тем более он же мог замараться? Думаю просто захотели придраться к человеку и нашли за что его наказать!

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