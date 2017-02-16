Снег с омских улиц будет вывозить московская компания

Мэрия Омска определила компании, готовые оказывать чиновникам услуги по вывозу снега с городских улиц. В их число попала фирма из Москвы.

Завершился аукцион на привлечение специализированной самосвальной техники сторонних организаций для уборки и вывоза снега с городских улиц. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, эту работу будут выполнять две компании: "Снабженческая компания "Сибирский транзит" (Омск) и "Мигавтокар" (Москва). За свои услуги они получат 6 млн руб.

- По условиям аукциона техника сторонних организаций должна отработать 2,5 тысячи машино-часов и подавать от 10 до 30 самосвалов единовременно. Ориентировочный срок заключения договора на привлечение указанной техники - 27 февраля, - пояснил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства профильного департамента Михаил Горчаков.

Напомним, городские власти аукцион на оказание транспортных услуг объявили в конце января. После опубликования заявки разразился скандал. Омское отделение Общероссийского народного фронта назвало этот аукцион сомнительным, ведь судя по конкурсной документации, снегоуборочную технику планируется привлекать вплоть до июня 2017 года.