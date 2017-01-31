Омская мэрия планирует вывозить снег с городских улиц до лета

Напомним, на прошлой неделе Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило два аукциона на оказание транспортных услуг. Городская администрация ищет организацию, которая займётся вывозом снега с городских улиц. На эти цели бюджет мегаполиса может потратить 6 млн руб.
Председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, председатель правления Омской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий Сергей Плотников заявил, что проведение аукциона с указанными условиями является сомнительным даже с учётом климатических условий Сибири. Согласно конкурсной документации, график (срок) оказания услуг - с момента заключения договора до 1 июня 2017 года.
- Это вызывает недоумение. Даже в Сибири снег полностью сходит уже к началу апреля, поскольку среднемесячная температура приближается к четырём градусам тепла по Цельсию. Как всем известно из школьной программы, снег начинает таять уже при нуле градусов, - заявил Сергей Плотников.
Вместе с тем, согласно той же документации, договор на оказание услуг действует до 31 декабря 2017 года. Можно предположить, что снег с городских улиц победители аукционов будут вывозить и в начале следующей зимы, не заключая новых контрактов.
Внимательно читайте документацию. Срок оказания услуги (Оказание услуг включает подачу автотранспортных средств (самосвалов) для вывоза снежных накоплений с территории города Омска на снежные свалки Заказчика) до 1 июня 2017 года. Срок действия договора до 31 декабря 2017 года. Но после услуги еще будет производиться их приемка+ могут возникнуть споры и претензии. Поэтому срок договора до декабря. Но услуга по вывозу снега заканчивается 1 июня! Никто после июня вывозить этот снег не будет. Да и в июне уже не будет)))
Звучит нелепо, скорее всего оплата будет осуществятся по факту, на уборку снега были распределены средства на год, чтобы не проводить множество тендеров и не тратить много времени.