Омская мэрия планирует вывозить снег с городских улиц до лета

Именно так считает омское отделение Общероссийского народного фронта. Общественники называют сомнительным аукцион на оказание транспортных услуг по вывозу снега с городских улиц, объявленный омской мэрией. Судя по конкурсной документации, снегоуборочную технику планируется привлекать до июня 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило два аукциона на оказание транспортных услуг. Городская администрация ищет организацию, которая займётся вывозом снега с городских улиц. На эти цели бюджет мегаполиса может потратить 6 млн руб.

Председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, председатель правления Омской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий Сергей Плотников заявил, что проведение аукциона с указанными условиями является сомнительным даже с учётом климатических условий Сибири. Согласно конкурсной документации, график (срок) оказания услуг - с момента заключения договора до 1 июня 2017 года.

- Это вызывает недоумение. Даже в Сибири снег полностью сходит уже к началу апреля, поскольку среднемесячная температура приближается к четырём градусам тепла по Цельсию. Как всем известно из школьной программы, снег начинает таять уже при нуле градусов, - заявил Сергей Плотников.

Вместе с тем, согласно той же документации, договор на оказание услуг действует до 31 декабря 2017 года. Можно предположить, что снег с городских улиц победители аукционов будут вывозить и в начале следующей зимы, не заключая новых контрактов.