Омская мэрия планирует вывозить снег с городских улиц до лета
Общество  •  31 января 2017, 11:40  •  печать

Омская мэрия планирует вывозить снег с городских улиц до лета

Автор: Виктория Стрельникова

Именно так считает омское отделение Общероссийского народного фронта. Общественники называют сомнительным аукцион на оказание транспортных услуг по вывозу снега с городских улиц, объявленный омской мэрией. Судя по конкурсной документации, снегоуборочную технику планируется привлекать до июня 2017 года.

Напомним, на прошлой неделе Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило два аукциона на оказание транспортных услуг. Городская администрация ищет организацию, которая займётся вывозом снега с городских улиц. На эти цели бюджет мегаполиса может потратить 6 млн руб.

Председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта, председатель правления Омской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий Сергей Плотников заявил, что проведение аукциона с указанными условиями является сомнительным даже с учётом климатических условий Сибири. Согласно конкурсной документации, график (срок) оказания услуг - с момента заключения договора до 1 июня 2017 года.

- Это вызывает недоумение. Даже в Сибири снег полностью сходит уже к началу апреля, поскольку среднемесячная температура приближается к четырём градусам тепла по Цельсию. Как всем известно из школьной программы, снег начинает таять уже при нуле градусов, - заявил Сергей Плотников.

Вместе с тем, согласно той же документации, договор на оказание услуг действует до 31 декабря 2017 года. Можно предположить, что снег с городских улиц победители аукционов будут вывозить и в начале следующей зимы, не заключая новых контрактов.

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r Теги  •  #аукцион #вывоз снега #дороги #мэрия #общероссийский народный фронт #уборка

Комментарии

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Oblomovko Oblomovko  •  31 января 2017, 13:44

Внимательно читайте документацию. Срок оказания услуги (Оказание услуг включает подачу автотранспортных средств (самосвалов) для вывоза снежных накоплений с территории города Омска на снежные свалки Заказчика) до 1 июня 2017 года. Срок действия договора до 31 декабря 2017 года. Но после услуги еще будет производиться их приемка+ могут возникнуть споры и претензии. Поэтому срок договора до декабря. Но услуга по вывозу снега заканчивается 1 июня! Никто после июня вывозить этот снег не будет. Да и в июне уже не будет)))

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Лилия Гончаренко  •  31 января 2017, 13:43

Звучит нелепо, скорее всего оплата будет осуществятся по факту, на уборку снега были распределены средства на год, чтобы не проводить множество тендеров и не тратить много времени.

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