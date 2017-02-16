В Омск приедет новая техника для ямочного ремонта

На закупку машин выделено 67 миллионов рублей. По итогам аукционов определены поставщики следующих единиц техники: один погрузчик с бортовым поворотом, шесть подметально-уборочных машин, три машины для ямочного ремонта и пять самосвалов.

Спецтехника будет использоваться для уборки и зимнего содержания городских магистралей, а также улицы Чокана Валиханова и улицы Ленина. Спецтехника поступит в Омск уже в ближайшее время, - сообщил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Добавим, что в муниципалитете находится около 400 единиц техники, что крайне мало для города-миллионника. К примеру, в соседнем Новосибирске лишь на уборку улиц от снега ежедневно выходит около 600 машин.