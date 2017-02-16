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Стала известна дата сдачи ЕГЭ для родителей в Омске
Общество  •  16 февраля 2017, 10:45  •  печать

Стала известна дата сдачи ЕГЭ для родителей в Омске

Автор: Варвара Козловская

Омск присоединится к акции "Единый день сдачи ЕГЭ" для родителей.

Как сообщили в ОмГПУ, акция "Единый день сдачи ЕГЭ" состоится 28 февраля в 18.00 в главном корпусе университета. Заявки на участие от родителей будут приниматься до 17 февраля в Академическом лицее ОмГПУ по телефону 21-07-92.

Напомним, акция проводится с целью повысить информированность родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. В частности, они поймут, почему школьники во время ЕГЭ не должны приносить с собой газированную воду или шоколадку с фольгой, а также почему они должны ходить в туалет в сопровождении учителей.

r Теги  •  #ЕГЭ #ОмГПУ #родители

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Комментарии

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Екатерина Семенова  •  16 февраля 2017, 11:33

Так, так, надо будет проверить и свои знания тоже...

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