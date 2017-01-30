Омская область получит 13 млн руб. на проведение ЕГЭ

Федеральное правительство распределило между 54 российскими регионами субсидии, которые должны пойти на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. Из выделенных на ЕГЭ 540 млн руб. Омская область получит 13 млн руб.

На сайте Правительства России опубликовано распоряжение, согласно которому субсидии в размере 540 млн рублей получат бюджеты 54 субъектов Федерации. На Омскую область придется 13 млн руб., В областном бюджете предусмотрено софинансирование в размере 3,5 млн руб.

Деньги пойдут на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приёма ЕГЭ, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов. Всего по всей стране подготовку специалистов по оценке качества общего образования пройдут порядка 2 тыс. специалистов.

Субсидии предоставляются по итогам конкурсного отбора среди субъектов Федерации.