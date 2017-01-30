В Омске родители школьников напишут ЕГЭ
Общество  •  30 января 2017, 20:23, последнее обновление 30 января 2017, 20:34  •  печать

В Омске родители школьников напишут ЕГЭ

Автор: Варвара Козловская

В школах Омска для родителей учеников впервые проведут пробный ЕГЭ.

Департамент образования администрации Омска решил провести пробный ЭГЭ по русскому языку для родителей. Каждый из них пройдёт путь от регистрации и оформления КИМов до выполнения заданий и выставления оценок.

- Журналисты и чиновники у нас уже писали ЕГЭ, теперь его должны написать родители. Ведь именно от них и поступает больше всего вопросов относительно организации самого экзамена, - рассказала директор департамента Екатерина Спехова.

Как отмечают в департаменте, только сдав экзамен самостоятельно, родители поймут, почему школьники во время ЕГЭ не должны приносить с собой газированную воду или шоколадку с фольгой, а также почему они должны ходить в туалет в сопровождении учителей.

Для участие необходимо будет подать заявку на сайте центра дополнительного образования. 28 февраля состоится единое родительское собрание, на котором все желающие смогут выполнить задания ЕГЭ. 

Напомним также, что завтра, 31 января, - последний день, когда одиннадцатиклассники могут определиться с предметом ЕГЭ по выбору.

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r Теги  •  #ЕГЭ #Екатерина Спехова #родители #эксперимент

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