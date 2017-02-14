Омский губернатор получил представление прокуратуры за беспорядок в сфере транспорта

Надзорный орган в ходе проверок выявил более четырёх тысяч нарушений в дорожно-транспортной сфере. Их допустили как в региональном Минпроме, так и в городской администрации.

Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство пресекло неправомерные действия министерства промышленности и мэрии Омска в отношении пассажироперевозчиков. В частности, речь идёт о несоблюдении законодательства о защите конкуренции (свидетельства и карты маршрутов выдавались предпринимателям без конкурса) и нарушениях в регламентах при установлении и отмене маршрутов регулярного автобусного сообщения. Всего за прошлый год выявлено более 4,2 тыс. нарушений.

По результатам проверок составлено более двух тысяч актов реагирования. Представление получил и глава Омской области Виктор Назаров. Часть нарушений сейчас устраняется, а некоторые - рассматриваются в суде.

Добавим, что сфера пассажироперевозок в Омске и области сейчас переживает значительные изменения. В городе готовится новая маршрутная сеть, внедрение которой должно снизить себестоимость перевозок и улучшить обслуживание пассажиров.