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Омский губернатор получил представление прокуратуры за беспорядок в сфере транспорта
Общество  •  14 февраля 2017, 10:53, последнее обновление 14 февраля 2017, 10:53  •  печать

Омский губернатор получил представление прокуратуры за беспорядок в сфере транспорта

Автор: Екатерина Криль

Надзорный орган в ходе проверок выявил более четырёх тысяч нарушений в дорожно-транспортной сфере. Их допустили как в региональном Минпроме, так и в городской администрации.

Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство пресекло неправомерные действия министерства промышленности и мэрии Омска в отношении пассажироперевозчиков. В частности, речь идёт о несоблюдении законодательства о защите конкуренции (свидетельства и карты маршрутов выдавались предпринимателям без конкурса) и нарушениях в регламентах при установлении и отмене маршрутов регулярного автобусного сообщения. Всего за прошлый год выявлено более 4,2 тыс. нарушений.

По результатам проверок составлено более двух тысяч актов реагирования. Представление получил и глава Омской области Виктор Назаров. Часть нарушений сейчас устраняется, а некоторые - рассматриваются в суде.

Добавим, что сфера пассажироперевозок в Омске и области сейчас переживает значительные изменения. В городе готовится новая маршрутная сеть, внедрение которой должно снизить себестоимость перевозок и улучшить обслуживание пассажиров.

r Теги  •  #министерство строительства #мэрия #общественный транспорт #прокуратура

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