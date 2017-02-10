С омских дорог уйдёт три десятка автобусов

Городская администрация подала в Арбитражный суд Омской области десять исков о расторжении договоров в сфере пассажироперевозок.

В ходе проверок установлено, что ряд омских перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам с регулируемым тарифом, не защитили предельные тарифы в Региональной энергетической комиссии Омской области на 2017 год. При этом продолжают работать на маршрутах, - объясняет начальник организационно-правового отдела профильного департамента Елена Шевченко.

Нарушения найдены в деятельности ИП Войтенко А. М. (маршрут № 51), ИП Баширов Н. А. (№ 61 и 80), ИП Карнышов О. А. (№ 69), ИП Локотков М. В. (№ 73), ООО "ОмскЭкспрессАвто" (№ 73), ООО "Автомагистраль" (№ 73 и 80), ООО "Трансавто" (№ 73), ООО "Автобус" (№ 110), ИП Гаврилов М. С. (№ 110), ИП Кусаинов К. Ж. (№ 119 и 106).

Эти маршруты не будут отменены, однако в случае победы мэрии в суде число автобусов на данных направлениях сократится на 27 единиц. В будущем департамент транспорта объявит новые конкурсы на обслуживание этих маршрутов.