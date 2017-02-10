Судьба 28 отменённых омских маршрутов может решиться только в марте

Жалоба, поданная омскими перевозчиками на отмену мэрией нерегулируемых маршрутов, до сих пор находится на рассмотрении в региональном УФАС. Это дело в антимонопольном ведомстве называют непростым, поэтому решение в пользу той или иной стороны не может быть принято быстро.

Жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы подало ООО "Город" и ИП Михаил Фёдоров. Перевозчики жаловались на то, что мэрия ограничивает конкуренцию своим постановлением, согласно которому с 1 января сокращаются 28 нерегулируемых маршрутов. Эти два перевозчика возят омичей по маршрутам № 322 и 73.

Ожидалось, что решение по жалобе примут в конце февраля, но антимонопольный орган скорректировал срок.

- В начале марта мы поставим точку в этом деле, - сказал на сегодняшней пресс-конференции глава УФАС по Омской области Вадим Кабаненко. - Далее события могут развиваться по двум сценариям: либо мы возбудим дело в отношении городских чиновников, если найдём нарушения с их стороны, либо дадим заявителям в лице перевозчиков мотивированный отказ.

Ранее УФАС принимало сторону перевозчиков по их спорам с городским департаментом транспорта. В частности, удалось отстоять маршруты № 394, 89Н.

- У нас есть информация, что по данным маршрутам городскими властями конкурс отменён, - подчеркнула заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева.