Судьба 28 отменённых омских маршрутов может решиться только в марте
Экономика  •   9 февраля 2017, 16:30, последнее обновление 9 февраля 2017, 16:50  •  печать

Судьба 28 отменённых омских маршрутов может решиться только в марте

Автор: Виктория Стрельникова

Жалоба, поданная омскими перевозчиками на отмену мэрией нерегулируемых маршрутов, до сих пор находится на рассмотрении в региональном УФАС. Это дело в антимонопольном ведомстве называют непростым, поэтому решение в пользу той или иной стороны не может быть принято быстро.

Жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы подало ООО "Город" и ИП Михаил Фёдоров. Перевозчики жаловались на то, что мэрия ограничивает конкуренцию своим постановлением, согласно которому с 1 января сокращаются 28 нерегулируемых маршрутов. Эти два перевозчика возят омичей по маршрутам № 322 и 73.

Ожидалось, что решение по жалобе примут в конце февраля, но антимонопольный орган скорректировал срок.

- В начале марта мы поставим точку в этом деле, - сказал на сегодняшней пресс-конференции глава УФАС по Омской области Вадим Кабаненко. - Далее события могут развиваться по двум сценариям: либо мы возбудим дело в отношении городских чиновников, если найдём нарушения с их стороны, либо дадим заявителям в лице перевозчиков мотивированный отказ.

Ранее УФАС принимало сторону перевозчиков по их спорам с городским департаментом транспорта. В частности, удалось отстоять маршруты № 394, 89Н.

- У нас есть информация, что по данным маршрутам городскими властями конкурс отменён, - подчеркнула заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева.

r Теги  •  #Вадим Кабаненко #департамент транспорта #отмена маршрута #УФАС

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