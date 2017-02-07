Центр Омска закроют для машин в День защитника Отечества
Общество  •   7 февраля 2017, 16:39  •  печать

Центр Омска закроют для машин в День защитника Отечества

Автор: Екатерина Криль

Соборная площадь и прилегающие к ней улицы будут временно перекрыты для проведения праздничного парада.

По данным департамента общественной безопасности мэрии, 23 февраля будет перекрыто движение всех видов транспорта в двух местах Омска. С 10:00 до 12:00 закроют улицу Маршала Жукова на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова.

Для проведения торжественного построения войск Омского гарнизона с 9:00 до 15:00 закрываются следующие участки:

- улица Ленина - от площади Победы до улицы Интернациональная, включая Соборную площадь;

- Банковский переулок - от улицы Певцова до Соборной площади;

- улица Ивана Алексеева - от Соборной площади до улицы Красина;

- улица Тарская - от улицы Ленина до улицы Красина;

- улица Спартаковская - от улицы Партизанской до улицы Красина.

Кроме того, на этих улицах с 20:00 22 февраля до 15:00 23 февраля будет ограничена парковка всех видов транспорта.

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r Теги  •  #День защитника Отечества #перекрытие дорог

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