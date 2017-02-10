Омичам предложили встретить День всех влюблённых катанием на коньках
Общество  •   9 февраля 2017, 17:05  •  печать

Омичам предложили встретить День всех влюблённых катанием на коньках

Автор: Вероника Делор

Спортивный комплекс "Юность" позвал влюблённых на массовые катания.

14 февраля на катке стадиона "Юность" состоятся праздничные катания, посвящённые Дню святого Валентина. В программе мероприятия ожидается розыгрыш призов, бесплатные напитки и сладости.

- Интерес к массовым катаниям на коньках ежегодно растёт, ни один из открытых городских ледовых стадионов не пустует. Вечерами в будни и в выходные дни сотни омичей приходят, чтобы покататься на коньках, поэтому и в День святого Валентина мы решили провести праздник на льду. Уверен, омичи по достоинству оценят подготовленную для них развлекательную программу и с пользой проведут время, - рассказал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин.

Отметим, что в этот день будет действовать акция - вход для двоих по цене одного. Начало развлекательной программы состоится в 17:00, а лотерея и розыгрыш призов - в 19:00.

r Теги  •  #День святого Валентина #каток #коньки #Юность

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Комментарии

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Lena kz  •  9 февраля 2017, 17:06

Отличная инициатива Департамента по физкультуре и спорту! Молодежь должна быть активной в такой день))

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