Омичам предложили встретить День всех влюблённых катанием на коньках

14 февраля на катке стадиона "Юность" состоятся праздничные катания, посвящённые Дню святого Валентина. В программе мероприятия ожидается розыгрыш призов, бесплатные напитки и сладости.

- Интерес к массовым катаниям на коньках ежегодно растёт, ни один из открытых городских ледовых стадионов не пустует. Вечерами в будни и в выходные дни сотни омичей приходят, чтобы покататься на коньках, поэтому и в День святого Валентина мы решили провести праздник на льду. Уверен, омичи по достоинству оценят подготовленную для них развлекательную программу и с пользой проведут время, - рассказал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин.

Отметим, что в этот день будет действовать акция - вход для двоих по цене одного. Начало развлекательной программы состоится в 17:00, а лотерея и розыгрыш призов - в 19:00.