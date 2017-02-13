Влюблённые рассказали, зачем следят за своими партнёрами в соцсетях

Накануне Дня святого Валентина компания ESET выяснила, почему интернет-пользователи не доверяют своим партнёрам и следят за их онлайн-активностью.

Опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов, показал, что 65 % опрошенных отвергают идею слежки за своими возлюбленными, считая, что нужно доверять друг другу, 24 % держат коммуникации партнёра под контролем, а 11 % ввиду отсутствия второй половинки с методами не определились, так как следить пока не за кем.

При этом чаще всего "недоверчивые" пользователи изучают активность возлюбленных в социальных сетях. Так, почти половина респондентов регулярно заходят на страницы своих близких, отслеживая посты, лайки и комментарии. Около трети опрошенных читают переписку своих возлюбленных в мессенджерах, ещё 30 % пользователей успевают просматривать уведомления, которые приходят их супругам или партнёрам на мобильные устройства. 26 % респондентов не читают чужую переписку, но отслеживают перемещения возлюбленных - они проверяют геолокационные метки в сообщениях в мессенджерах или постах в соцсетях.

Любопытно, что 12 % пользователей настолько недоверчивы, что используют шпионское ПО, а 11 % признались, что уже взломали электронную почту и соцсети своих "вторых половинок".