Омские депутаты отказались следить за могилами с помощью "чуждого GPS"

Городской совет в очередной раз отложил принятие решения об инвентаризации захоронений.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании комитета ОГС по вопросам ЖКХ. Инвентаризация городских кладбищ необходима для определения координат захоронений. Информация, собранная с помощью спутниковой системы GPS, будет публиковаться на карте. Доступ к этой карте будет открытым, чтобы омичи могли отследить незанятые участки кладбищ.

Обсуждая схему инвентаризации, депутат Александр Иванов предложил отказаться от GPS. "Есть отечественные системы, которые гарантируют значительно большую точность, чем чуждые нам. Я не хочу, чтобы данные о моей могиле лежали на американских серверах", - заявил Иванов.

Решить проблему помешал не только своеобразный патриотизм депутата. На реализацию проекта инвентаризации необходимо 75 млн рублей, однако они заложены лишь в бюджете на следующий год.