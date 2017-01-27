Юбилейный мост в центре Омска отремонтируют за год

В этом году мэрия планирует начать ремонт моста через Омь, возраст которого перевалил за полвека.

На данный момент специалисты завершают подготовку проектно-сметной документации на ремонт Юбилейного моста. Документы будут отправлены на госэкспертизу, после чего можно начинать ремонт.

Мы планируем в этом году начать работы в случае выделения финансирования, - сообщил сегодня начальник отдела контроля за ходом строительства линейных объектов департамента строительства Сергей Жуков. - Срок выполнения строительно-монтажных работ ориентировочно составляет 12-14 месяцев. Если начнём в этом году, то закончим в 2018-м.

Юбилейный мост построен в 1965-1967 годах по ленинградскому проекту к 50-летию Октябрьской революции. В прошлом году омичи заметили, что две консоли, из которых состоит мост, расходятся. Обследование объекта показало, что его техническое состояние неудовлетворительное.