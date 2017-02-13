В Омске автоинспекторы раздали прохожим световозвращающие значки

В минувшие выходные около торгового центра "Омский" на нерегулируемом пешеходном переходе прошла акция "Пешеход, дай шанс водителю тебя заметить!". Волонтёры, сотрудники Госавтоинспекции и внештатные полицейские раздавали омичам световозвращающие элементы и листовки. Полицейские объяснили, почему так важно, чтобы пешеходов было видно в тёмное время суток, а также рассказали, как размещать на одежде световозвращающие элементы.

Целью акции являлось предупреждение автоаварий с участием пешеходов, популяризация применения световозвращающих элементов на одежде и обуви при передвижении в тёмное время суток и привлечение внимания водителей к соблюдению требований правил дорожного движения, в частности при проезде пешеходных переходов, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Отметим, только в январе на территории Омска произошло 55 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них пострадали 58 человек, один погиб.