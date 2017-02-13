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В Омске автоинспекторы раздали прохожим световозвращающие значки
Общество  •  13 февраля 2017, 13:27, последнее обновление 13 февраля 2017, 13:30  •  печать

В Омске автоинспекторы раздали прохожим световозвращающие значки

Автор: Вероника Делор

Автоинспекторы провели акцию "Пешеход, дай шанс водителю тебя заметить!".

В минувшие выходные около торгового центра "Омский" на нерегулируемом пешеходном переходе прошла акция "Пешеход, дай шанс водителю тебя заметить!". Волонтёры, сотрудники Госавтоинспекции и внештатные полицейские раздавали омичам световозвращающие элементы и листовки. Полицейские объяснили, почему так важно, чтобы пешеходов было видно в тёмное время суток, а также рассказали, как размещать на одежде световозвращающие элементы.

Целью акции являлось предупреждение автоаварий с участием пешеходов, популяризация применения световозвращающих элементов на одежде и обуви при передвижении в тёмное время суток и привлечение внимания водителей к соблюдению требований правил дорожного движения, в частности при проезде пешеходных переходов, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Отметим, только в январе на территории Омска произошло 55 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В них пострадали 58 человек, один погиб. 

r Теги  •  #акция #ДТП #пешеход #светоотражающие знаки

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  13 февраля 2017, 14:06

В Белоруссии нельзя ходить без светоотражающих лент. Пора и всем остальным одуматься.

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Ирина Новикова  •  13 февраля 2017, 14:03

Ой, как здорово придумали. Особенно эта, казалось бы мелочь, актуальна для школьников, которые в нелетную погоду вынуждены самостоятельно добираться до школы и обратно домой.

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