Сотрудники ГИБДД проверили наличие тонировки на омских автомобилях

В Омске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическую операцию "Тонировка", чтобы проверить выполнение водителями технических требований, предъявляемых к автомобилям. За время рейда более 90 омичей были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции убедились, что далеко не все автолюбители избавились от плёночных покрытий, нанесённых на лобовое и боковые передние стекла автотранспортного средства. Таких нарушителей за время проведения мероприятия оказалось 97 человек, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Также в ходе мероприятия автоинспекторы обнаружили и другие нарушения ПДД: управление транспортом при наличии неисправностей, нарушение правил перевозки пассажиров, управление без ремня безопасности и другие. В пресс-службе отметили, что подобные проверки станут регулярными.