Сотрудники ГИБДД проверили наличие тонировки на омских автомобилях
Общество  •   8 февраля 2017, 17:09  •  печать

Сотрудники ГИБДД проверили наличие тонировки на омских автомобилях

Автор: Вероника Делор

Автоинспекторы поймали более 90 нарушителей за время рейда.

В Омске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическую операцию "Тонировка", чтобы проверить выполнение водителями технических требований, предъявляемых к автомобилям. За время рейда более 90 омичей были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции убедились, что далеко не все автолюбители избавились от плёночных покрытий, нанесённых на лобовое и боковые передние стекла автотранспортного средства. Таких нарушителей за время проведения мероприятия оказалось 97 человек, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Также в ходе мероприятия автоинспекторы обнаружили и другие нарушения ПДД: управление транспортом при наличии неисправностей, нарушение правил перевозки пассажиров, управление без ремня безопасности и другие. В пресс-службе отметили, что подобные проверки станут регулярными.

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r Теги  •  #автомобиль #ГИБДД #проверка #рейд #тонировка

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