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Тюменские автоинспекторы на трассе спасли замёрзшего дальнобойщика из Омска
Общество  •  13 февраля 2017, 12:30  •  печать

Тюменские автоинспекторы на трассе спасли замёрзшего дальнобойщика из Омска

Автор: Вероника Делор

Сотрудники ДПС в мороз помогли замерзающим водителям большегрузов.

Тюменские автоинспекторы помогли двум автомобилистам, пострадавшим от холода на федеральной дороге Тюмень - Омск. Так, на 93-м километре автодороги тягач Volvo замёрз прямо посреди проезжей части. Водители из проезжающих машин сообщили сотрудникам ДПС, что грузовик стоит в темноте на дороге без опознавательных знаков, что может послужить причиной аварии.

С помощью вызванной на место происшествия тяжёлой техники МЧС Volvo отбуксировали на обочину, а затем до ближайшего автокемпинга, где транспорт сумели завести. Водитель Volvo, оказавшийся жителем Омской области, также отогрелся и продолжил рейс.

Отметим, аналогичный случай произошла на 364-м км трассы Тюмень - Омск, где в кювет съехал большегруз из Казахстана. Автоинспекторы также помогли вытащить грузовик и отогрели замёрзшего водителя.

r Теги  •  #автодорога #большегруз #водитель #мороз #Тюмень-Омск

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