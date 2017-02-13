Тюменские автоинспекторы на трассе спасли замёрзшего дальнобойщика из Омска

Тюменские автоинспекторы помогли двум автомобилистам, пострадавшим от холода на федеральной дороге Тюмень - Омск. Так, на 93-м километре автодороги тягач Volvo замёрз прямо посреди проезжей части. Водители из проезжающих машин сообщили сотрудникам ДПС, что грузовик стоит в темноте на дороге без опознавательных знаков, что может послужить причиной аварии.

С помощью вызванной на место происшествия тяжёлой техники МЧС Volvo отбуксировали на обочину, а затем до ближайшего автокемпинга, где транспорт сумели завести. Водитель Volvo, оказавшийся жителем Омской области, также отогрелся и продолжил рейс.

Отметим, аналогичный случай произошла на 364-м км трассы Тюмень - Омск, где в кювет съехал большегруз из Казахстана. Автоинспекторы также помогли вытащить грузовик и отогрели замёрзшего водителя.