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Умер почётный гражданин Омска Бронислав Кононов
Общество  •  13 февраля 2017, 13:08, последнее обновление 13 февраля 2017, 13:33  •  печать

Умер почётный гражданин Омска Бронислав Кононов

Автор: Василий Епанчинцев

Почётный строитель Бронислав Кононов скончался на 80-м году жизни.

Скончался почётный гражданин Омска, строитель Бронислав Кононов, сообщает пресс-служба администрации города. Ему было 79 лет. Семье Кононова выразили соболезнования мэр Вячеслав Двораковский и председатель Омского городского Совета Галина Горст.

Бронислав Кононов родился 8 апреля 1937 года в городе Петровское Луганской области на Украине. После окончания Одесского инженерно-строительного института в 1959 году по распределению был направлен на работу в Омск мастером строительного треста № 1 - на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку по сооружению Омского завода синтетического каучука. Кононов прошёл путь от мастера до управляющего трестом, руководителем которого стал в 1980 году.

При непосредственном участии Бронислава Кононова построены и реконструированы объекты нефтехимической и химической промышленности: Омский завод синтетического каучука, Омский шинный завод, завод технического углерода, объекты и установки Омского нефтеперерабатывающего завода, Омский завод пластмасс.

Кононов был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, "Знаком Почёта".

Фото: kvnews.ru

r Теги  •  #Почетный гражданин Омска #смерть

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