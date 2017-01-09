На трассе Омск - Тюмень несколько машин и фура вылетели в кювет

Накануне вечером на трассе Омск - Тюмень произошло крупное ДТП, сообщает "Аварийный Омск". На крутом повороте перед пунктом весового контроля фура вылетела в противоположный по ходу движения кювет. Также с трассы вылетели несколько автомобилей. По предварительным данным, водитель-дальнобойщик оказался на полосе встречного движения, пытаясь избежать столкновения.

Свидетели сообщают, что на данном повороте наблюдаются гололёдные явления. Трасса не обработана песком и солью. В крупном ДТП обошлось без человеческих жертв.