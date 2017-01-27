Опасные участки "трассы смерти" Омск - Тюмень окропили святой водой

Как сообщили в ОГИБДД МО МВД России "Ишимский", в рамках акции "Я - за безопасные дороги" батюшка освятил дорогу и патрульный автомобиль ГИБДД. Подобные акции проходят ежегодно.
- Святой водой окропили наиболее аварийные участки трассы: это 295 километр дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск и перекрёсток автодороги Ишим - Бердюжье - Ершово, - уточнили в ведомстве.
Напомним, федеральную трассу, связывающую Тюмень и Омск, из-за большого числа аварий с летальным исходом прозвали "трассой смерти".
Фото: ОГИБДД МО МВД России "Ишимский"
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