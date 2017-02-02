Омская прокуратура пересадила омичей на экологичные автобусы

Областной Минпром исключил из регионального реестра маршрутов требование к экологическому классу транспортных средств, перевозящих пассажиров. В прокуратуре Омской области посчитали это нарушением и обратились к губернатору.

Как сообщает прокуратура Омской области, региональный Минпром допустил нарушение требований к качеству транспортного обслуживания населения. Дело в том, что реестр маршрутов регулярных перевозок формируется на основании сведений перевозчиков, в том числе об экологических характеристиках транспортных средств. По состоянию на 30 декабря 2015 года в региональный реестр маршрутов были внесены данные об этих характеристиках, согласно сведениям, представленным перевозчиками в министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.

В июне 2016-го в реестр маршрутов незаконно внесены изменения, которыми экологический класс автомобилей по всем маршрутам был понижен до показателя "0 (не установлен)". Это посчитали в прокуратуре нарушением законодательства о защите конкуренции. Более того, отсутствие экологической "классности" негативно отразится на интересах населения.

Прокуратура внесла губернатору Виктору Назарову представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Реестр в части экологических характеристик пассажирского транспорта приведён в исходное состояние, что, по мнению надзорного ведомства, в дальнейшем будет способствовать повышению качества транспортного обслуживания омичей.