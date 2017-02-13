В Омске таксисты умыли зелёнкой незаплатившего пассажира

Водители такси решили проучить нетрезвого пассажира, который не заплатил за проезд. Измазав мужчину зелёнкой, они в мороз отправили его добираться от 2-й Учхозной до посёлка Берегового пешком. Произошедшее было снято на видео.

Очередной омич проехал на машине таксиста по тарифу "Аватар". Именно так называют водители таксомоторных компаний издевательства над не заплатившим за проезд пассажиром: мужчине дают банку с бриллиантовым зелёным антисептическим раствором и заставляют мазать себя с ног до головы. После этих процедур руки и лицо провинившегося пассажира приобретают характерный зелёный окрас, и он становится похожим на героя популярного мультфильма "Шрек", а не фильма "Аватар". И даже сами таксисты во время издевательств называют его именно Шреком.

Отметим, что мужчина, которому пришлось пройти испытание зелёнкой, ехал в такси не один. По словам водителя, снимающего процесс его превращения в Шрека, второй пассажир с деньгами попросту сбежал, оставив своего товарища расплачиваться за проезд таким образом. Кстати, если верить автору видео, сумма на счётчике набежала приличная - 1000 рублей. После того как мужчина "рассчитался", его, если верить подписи к ролику, отправили пешком добираться с улицы 2-й Учхозной до посёлка Берегового.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда попытка не заплатить за проезд заканчивается для пассажира умыванием антисептическим раствором. Причём происходит это по всей России. Правда, в большинстве случаев прошедшие процесс "озеленения" люди не обращаются в правоохранительные органы, соответственно, таксистов никто к ответственности за издевательства не привлекает.