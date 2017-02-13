В Омске таксисты умыли зелёнкой незаплатившего пассажира

Очередной омич проехал на машине таксиста по тарифу "Аватар". Именно так называют водители таксомоторных компаний издевательства над не заплатившим за проезд пассажиром: мужчине дают банку с бриллиантовым зелёным антисептическим раствором и заставляют мазать себя с ног до головы. После этих процедур руки и лицо провинившегося пассажира приобретают характерный зелёный окрас, и он становится похожим на героя популярного мультфильма "Шрек", а не фильма "Аватар". И даже сами таксисты во время издевательств называют его именно Шреком.
Отметим, что мужчина, которому пришлось пройти испытание зелёнкой, ехал в такси не один. По словам водителя, снимающего процесс его превращения в Шрека, второй пассажир с деньгами попросту сбежал, оставив своего товарища расплачиваться за проезд таким образом. Кстати, если верить автору видео, сумма на счётчике набежала приличная - 1000 рублей. После того как мужчина "рассчитался", его, если верить подписи к ролику, отправили пешком добираться с улицы 2-й Учхозной до посёлка Берегового.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда попытка не заплатить за проезд заканчивается для пассажира умыванием антисептическим раствором. Причём происходит это по всей России. Правда, в большинстве случаев прошедшие процесс "озеленения" люди не обращаются в правоохранительные органы, соответственно, таксистов никто к ответственности за издевательства не привлекает.
Не самый гуманный способ заставить клиента раскошелиться. Но чтобы садиться в такси, нужно быть при деньгах.
Так они и были при деньгах.